Trump'tan Muhammed Bin Selman'a ilginç karşılama

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın karşısına, Suudi Arabistan'a sattıkları silahlardan kazandıkları paraları gösteren çizelgelerle çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi ArabistanVeliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ağırladı.

TRUMP'TAN İLGİNÇ GÖSTERİ

Trump tarafından 'adamımız' diye nitelenen Muhammed bin Selman, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmede 'sürpriz bir gösteriyle' karşılaştı.

SUUDİLERE SATTIKLARI SİLAHLARI VE KAZANDIKLARI PARALARI GÖSTERDİ

Trump, görüşmenin basına açık bölümü için Suudi Arabistan'a sattıkları ağır silahlarla ilgili karton üzerine çeşitli çizelgeler hazırlamıştı.

Şekil 1A'da Suudi Arabistan'a tamamlanan 12.5 milyar dolarlık silah satışlarını karton üzerindeki tek tek fotoğraflarla gözler önüne seren Trump, satışı tamamlanması beklenen silahlarla ilgili de ayrı bir karton çalışması çıkardı.

200 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMALAR

Bu eserler üzerinde Suudi kraliyetine yapılan silah satışlarının ABD'de en az 40 bin istihdam sağladığını grafikle dikkatlere sunmayı ihmal etmedi. Trump'ın geçen yılki Suudi Arabistan ziyareti, 200 milyar dolara yaklaşan Amerikan silah satış anlaşmalarıyla gayet karlı geçmişti.

SUUDİ PRENS ŞAŞIRDI

Ancak, petro dolarlarla birlikte anılan, ABD'nin müttefikliğini ve korumasını petro dolarlarla aldığı silahlara da borçlu olan Suudi kraliyetinin veliaht prensi, bu gösteri karşısında biraz şaşkın ve hatta biraz rahatsız gözüktü.