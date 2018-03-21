Hollanda'dan Türkiye ve Afrin çıkışı! Kınayacağız ama..

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Hollanda Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrin harekatını kınamak için AB ve NATO'dan destek gelmediğini söyledi.

Türkiye'nin de gündeme geldiği HollandaParlamentosundaki AB liderleri toplantısı ile ilgili oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Rutte, Türkiye'nin Afrin harekatı ile ilgili ilginç bir ifade kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ KINAMAK İÇİN ABD VE NATO'DAN DESTEK GELMEDİ"

Zeytin Dalı Harekatı konusunda Türkiye'yi kınamak için AB ve NATO üyelerinden bekledikleri desteğin gelmediğini ifade eden Rutte, "Çoğu AB üyeleri ve müttefiklerimiz ile birlikte DEAŞ'a karşı mücadelenin zarar görmesinden ve insancıl durumdan endişe duyuyoruz. Alınan ateşkes kararına ve insancıl savaş kurallarına saygı duyulması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Rutte, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin, 'Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum' dedi.

"PROBLEM TÜRKİYE'DE DEĞİL, YUNANİSTAN'DA!"

Rutte sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence endişelenecek bir durum varsa da önce Türkiye'nin değil öncelikle Yunanistan'ın anlaşmayı nasıl uyguladığına bakmak lazım. Problem daha çok Yunanistan'ın mültecilerin Türkiye'ye geri gönderilmesindeki uyguladığı işlemlerin hızından kaynaklanıyor. Bu durum Yunan adalarında probleme neden oluyor."