21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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ABD'li general itiraf etti! Karşı koyamayız!

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ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, Rusya'nın elinde düşük tesirli nükleer silah fırlatmak için 11 platform, ABD'nin ise bu kapasitede sadece bir uçağının bulunduğunu belirtti.
ABD'li general itiraf etti! Karşı koyamayız!
ABD'li general itiraf etti! Karşı koyamayız! ABD'li general itiraf etti! Karşı koyamayız! ABD'li general itiraf etti! Karşı koyamayız!

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, ülkesinin düşük tesirli nükleer silah platformlarının sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Orgeneral Hyten, 2019 mali yılı için Stratejik Kuvvetler Komutanlığı için ayrılan bütçe konusunda ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde konuştu.

ABD'nin Nükleer Durum Belgesi'Inde, ABD Savunma Bakanlığının denizde  konuşlandırmak üzere düşük tesirli nükleer silah inşa etme planına ilişkin  soruları değerlendiren Orgeneral Hyten, bu silahların Rusya'dan  hissettiklerecekleri tehdit üzerine geliştirileceğini belirtti.

ABD'li komutan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2000 yılında  ülkesinin nükleer doktrininin, "bir düşmana karşı üstün gelmek için konvansiyonel savaşlarda düşük tesirli nükleer kullanmak" üzerine kurguladığını söylediğini  hatırlattı.

Hyten, "18 yıl önce Başkan Putin, Rusya'nın doktrininin konvansiyonel  bir senaryoda nükleer silah kullanmak olduğunu söyledi. Rusya bu doktrini 18  yıldır sürdürüyor. Buna cevap verme kabiliyetine ihtiyacımız var. Bunu caydırmamız gerekir." diye konuştu.

ABD’nin Nükleer Durum Belgesi'nde düşük tesirli nükleer silah planını  Rusya'ya karşı pazarlık aracı olarak kullanmak üzere koyduğuna ilişkin bir soru  üzerine Orgeneral Hyten, bunun bir pazarlık aracı değil bir tehdide cevap  olduğunu savundu.

ABD'li komutan Rusya'dan hissettikleri tehdidin ortadan kalkması durumunda söz konusu silahın yapımının durdurulabileceğini söyledi.

RUSYA'NIN 11 NÜKLEER SİLAH PLATFORMU VAR

Orgeneral Hyten, ABD’nin söz konusu düşük tesirli nükleer silah  platformları konusunda Rusya'nın çok gerisinde olduğunu ifade etti.

Hyten, "Rusya'nın farklı zaman ve yerlerde kullanabileceği 11 farklı  düşük tesirli nükleer platformu var. Şu anda bizim bir tane var ve o da bir uçak. Uçak bu tür tehditlerle mücadele etmek için doğru yerlere konumlandırılabilir. Ancak bu (tehditle mücadele etmek), uçakla aynı zamanda oldukça zor. Uçak yasak  bir sahada savaşarak geçmek zorunda." dedi.

ABD'nin az sayıda düşük tesirli nükleer silah yapmasının, Rusya ile  ABD arasında imzalanmış anlaşma sınırlarını aşmayacağını belirten Hyten, ABD'nin  denizaltılardan büyük nükleer silahlar yerine küçük nükleer silahlar  taşıyabilecek şekilde modernize edileceğini kaydetti.

"ABD, RUSYA VE ÇİN'İN HİPERSONİK SİLAHLARINA KARŞI SAVUNMASIZ"

ABD'li general, "Rusya ve Çin çok saldırgan bir şekilde hipersonik  silahlar geliştirme peşinde" ifadelerini kullanırken, ülkesinin bu silahlara  karşı koyacak savunma silahlarının bulunmadığını savundu.

Rusya veya Çin'in bu silahları ABD’ye karşı kullanması durumunda  ABD'nin nasıl cevap vereceğine ilişkin bir soruya ise Hyten, "Bu oldukça zor.  Bizim savunmamız caydırıcılığımızdır. Bu silahların bize karşı kullanılması durumunda savunma anlamında bir şeyimiz yok. Dolayısıyla bizim savunmamız üçlü  nükleer kapasitemizden (hava, kara ve denizde konuşlu silahlar) oluşan caydırıcı  gücümüz olacaktır." yanıtını verdi.

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