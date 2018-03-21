21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Savaş gemilerimiz hazır bekledi! Akdeniz'den vuracaktık

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Savaş gemilerimiz hazır bekledi! Akdeniz'den vuracaktık
Zeytin Dalı Harekatı sürerken Doğu Akdeniz’deki savaş gemilerinin Afrin’de teröristleri vurmak için emir beklediği ortaya çıktı.
Savaş gemilerimiz hazır bekledi! Akdeniz'den vuracaktık Savaş gemilerimiz hazır bekledi! Akdeniz'den vuracaktık Savaş gemilerimiz hazır bekledi! Akdeniz'den vuracaktık

140 kilometre menzilli Harpoon füzeleri Afrin’e kilitlendi. Havada SİHA ve F-16’lar, karada Mehmetçik ve ÖSO 58. günde büyük bir zafer kazanınca donanmaya gerek kalmadı.

TSK ve ÖSO güçleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart’ta Afrin ilçe merkezinde kontrolü ele geçirirken, Türkiye’nin Suriye sınırına kilitlendiği son 2 ayda bir diğer teyakkuz hattının ise Doğu Akdeniz’de olduğu ortaya çıktı. Harekat kapsamında Deniz Kuvvetleri, savaş gemilerinin Doğu Akdeniz’de bulunduğu süre içinde gösterilen hedefi tam isabetle vurabileceklerini hesapladı ve gösterilen hedefe füze atabileceklerini bildirdi.

HARPOON’LAR HEDEFE KİLİTLENDİ

Doğu Akdeniz’deki 10’dan fazla Türk savaş gemisinin üzerindeki Harpoon füzeleri Afrin’e kilitlendi ve emir bekledi. Eğer ihtiyaç doğsaydı Afrin’de gösterilen hedefler sadece karadan ve havadan değil denizden de vurulacaktı. Havada SİHA ve F-16’lar, karada Mehmetçik ve ÖSO 58. günde büyük bir zafer kazanınca donanmaya gerek kalmadı. Savaş gemilerinin Doğu Akdeniz’de Zeytin Dalı Harekatı teyakkuzu halen sürüyor. Gemiler olası ihtiyaca karşı hazır bekliyorlar. ABD menşeili, kuş uçuşu 140 kilometre mesafede etkili menzilli füzelerle, gösterilen hedef en fazla 2 metre sapma ile vurulabiliyor.

SAS’LAR DA AFRİN’DE

Bu arada harekat kapsamında iki deniz piyade taburu, SAT ve SAS timleri görev yapıyor. Türkiye’nin en iyi yetişmiş patlayıcı uzmanları olan SAS komandoları halen Afrin’de devam eden bombalı tuzaklardan, mayınlardan, EYP’lerden arındırılması faaliyetlerine öncülük ediyorlar.

Yeni Şafak

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