İnlerine girildi! Hepsi imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, ilçenin Hanelmalı ve Tokaçlı köyleri kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla "Şehit Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe-5 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında tespit edilen 14 avcı boy çukuru ile 18 litrelik yağ tenekesi içinde kablo düzenekli 15 kilogram ağırlığındaki el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi.

Bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla, il genelinde teröristlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.