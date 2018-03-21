21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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İkinci Çiftlik Bank vakası! Yok böyle bir vurgun

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İkinci Çiftlik Bank vakası! Yok böyle bir vurgun
Gümrük Bakanlığı’nın inceleme başlattığı 44 bin üyeli "Anadolu Farm" da 200 milyon TL vurgun yapmış.
İkinci Çiftlik Bank vakası! Yok böyle bir vurgun İkinci Çiftlik Bank vakası! Yok böyle bir vurgun İkinci Çiftlik Bank vakası! Yok böyle bir vurgun

Piyasadan yarım milyardan fazla para topladığı ortaya çıkan Çiftlik Bank'ın, sanal ponzi oyunlarında buzdağının görünen kısmı olduğu ortaya çıktı. İncelemelere göre, hâlâ faaliyette olan 120'den fazla sanal çiftlik oyunu bulunuyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Anadolu Farm, Çılgıninekler, Sütbank, Galeribank, Yeşilbank, Çiftlikshop, Bizimtavuklar, İmecebank, Gerçekçiftçi gibi sanal oyunlar da Çiftlik Bank benzeri yapılanma içinde. Ancak bu markalardan biri olan Anadolu Farm'ın üye sayısı ve topladığı iddia edilen para neredeyse Çiftlik Bank ile yarışacak düzeyde.

AYNI YÖNTEMLE OYALIYOR

Kayseri merkezli Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ve yılda yüzde 300'e varan oranlarda kâr vaat eden Anadolu Farm'ın bir yılda 200 milyon TL para topladığı öğrenildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın incelemeye aldığı, 44 bin üyesi bulunan sistemde 2 hafta önce tüm ödemeler durdu. Anadolu Farm'ın, Çiftlik Bank ile söylem benzerliği dikkat çekiyor. İnceleme başladıktan sonra üye ödemelerini günlükten haftalığa çıkaran ve sonra da durduran Anadolu Farm'ın üyelerini "İnceleme nedeniyle hesaplarımız bloke edildi. Bu yüzden ödeme yapamıyoruz" şeklinde oyaladığı görüldü.

Bir Anadolu Farm bayisi aynı zamanda Çiftlik Bank mağduru çıktı. Çiftlik Bank'a 190 bin TL kaptırdığını belirten bayi, ancak Anadolu Farm'a hâlâ güvendiğini söyledi.

MEHMET AYDIN İLE AYNI YAŞLARDA

Çiftlik Bank logosunda inek yer alırken, Anadolu Farm'ın logosunda boğa resmi bulunuyor. Piyasadan 200 milyon TL topladığı iddia edilen Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir'in Çiftlik Bank Ceo'su Mehmet Aydın ile benzer yaşlarda olması da dikkat çekiyor. Telefonlara çıkmayan Karademir, üyelerine WhatsApp grupları ile mesaj yolluyor. Öte yandan Anadolu Farm üyelerinin de piyasadan daha fazla para toplayabilmek için Çiftlik Bank gibi milli duyguları kullandığı görülüyor.

TAVUK RESTORANI AÇMIŞ

Para yatıran üyelerin gözünü boyamak için yapılan yatırımlarda Anadolu Farm'ın tercih ettiği alan ise tavuk restoranları açmak olmuş. Kayseri ve Tokat'ta "Tauk" markasıyla restoran açan şirket, dağıttığı kârın buralardan geldiğini iddia ediyor.

BAKANLIK: NİTELİKLİ DOLANDIRICI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise Anadolu Farm'ın da nitelikli dolandırıcılık yaptığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Bakanlık ödemelerin durmasında kendilerinin etkisi olmadığını açıkladı.

Sabah
 

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