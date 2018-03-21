21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Sayı 18'e yükseldi! Halk yakalayıp teslim ediyor

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TSK, Afrin'de 18 teröristin muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini açıkladı.
Sayı 18'e yükseldi! Halk yakalayıp teslim ediyor
Sayı 18'e yükseldi! Halk yakalayıp teslim ediyor Sayı 18'e yükseldi! Halk yakalayıp teslim ediyor Sayı 18'e yükseldi! Halk yakalayıp teslim ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlattığı operasyon şehir merkezinin ele geçirilmesi sonrası da hız kesmeden devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, teröristlerden temizlenen şehir merkezindeki tuzakları imha ederken bölge halkı da güvenlik güçlerine destek oluyor.

"18 terörist TSK'ya teslim edildi"

TSK, Afrin'deki son durum hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Afrin halkı her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında. Dün Afrin'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak, 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi"

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