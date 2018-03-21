21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Açık açık itiraf etti! Türkiye’yi durduramayız

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Alman istihbarat teşkilatı BND’nin eski başkanı August Hanning, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarını durdurmanım mümkün olmadığını söyledi.
Açık açık itiraf etti! Türkiye’yi durduramayız
Açık açık itiraf etti! Türkiye’yi durduramayız Açık açık itiraf etti! Türkiye’yi durduramayız Açık açık itiraf etti! Türkiye’yi durduramayız

 DW’ye konuşan Hanning, “Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesine eleştirel bakıyoruz. Ama Türkiye’nin tavrını etkileyebilecek bir müdahalede bulunma pozisyonunda değiliz” dedi. Hanning, NATO’yu Türkiye ile ilişkileri muhafaza etmek için çaba göstermeye çağırdı.

Alman dış istihbarat teşkilatı BND’nin eski başkanı Hanning, “Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahalesine eleştirel bakmakla birlikte, Türkiye’nin tavrını etkileyecek bir müdahalede bulunma pozisyonunda değiliz” dedi. İki ülke arasında istihbarat alanındaki işbirliğinin değişen Türk dış ve güvenlik politikasından etkilendiğini, daha zor bir sürece girdiğini aktaran Hanning, Türkiye’nin bağımsızlaşan dış politikasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 

Hanning, “Türkiye son yıllarda dış ve güvenlik politikalarında değişime gitti. Osmanlı geleneklerine daha güçlü bir atıf, ilişkilendirme var. Türkiye, İslam ülkeleri arasında daha güçlü rol üstlenmek istiyor. Zihinsel olarak Batı’dan daha fazla uzaklaştı. Avrupa ile ilişkilerinde bunu gözlemleyebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Hanning, “NATO üyesi devletler olarak bizlerin, Türkiye ile ilişkilerimizi muhafaza etmek için çaba göstermemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

YENİ ŞAFAK

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