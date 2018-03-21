21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Hatay’a füze düştü! Ortalığı karıştıracak detay

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Önceki gece 23.30 sıralarında Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye bir füze düştü.
Hatay’a füze düştü! Ortalığı karıştıracak detay
Hatay’a füze düştü! Ortalığı karıştıracak detay Hatay’a füze düştü! Ortalığı karıştıracak detay Hatay’a füze düştü! Ortalığı karıştıracak detay

Suriye’de Esed rejiminin kontrol ettiği bölgeden atıldığı tespit edilen füzenin düşüşü sırasında çıkan patlama başta Yayladağı ilçesi olmak üzere sınırdaki mahallerden duyuldu. Yetkililer füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini bildirdi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Sadece Esed’te var

Yapılan incelemelerde füzenin Beşar Esad’a ait rejim güçlerinin bulunduğu bölgeden atıldığının tespit edildi. Rejim güçleri bu füzeyi Doğu Guta ve Halep’te yoğun olarak kullandı. Savunma Sanayi Araştırmacısı Turan Oğuz, Rus menşeili füzenin sadece Rejim güçlerinin envanterinde bulunduğunu söyledi: Rejim kontrolündeki bölgeden atılan Tochka-U (Scarab-B) Taktik Balistik Füze (TBM), azami 120 km. menzil, 26 km. irtifa ve 95 metrelik sapma değerine (CEP) sahip. Füze Suriye’de rejim envanterinde mevcut. Muhtemelen karakol hedeflendi ama füzenin sapma değerinden dolayı isabet edemediği için yakına düştü. 

VATAN

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