21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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MİT'ten nefes kesen operasyon! Anında belirlendi

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MİT'ten nefes kesen operasyon! Anında belirlendi
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Mersin Bölge Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, Irak'ın kuzeyinde patlayıcı ve hücre yapılanması eğitimi alan İdris D'nin (26) Mersin'e geldiği belirlendi.
MİT'ten nefes kesen operasyon! Anında belirlendi MİT'ten nefes kesen operasyon! Anında belirlendi MİT'ten nefes kesen operasyon! Anında belirlendi

Yaklaşık 1,5 aydır kentte bulunan İdris D'nin dikkat çekmemek için inşaatlarda ve çeşitli atölyelerde işçi olarak çalıştığı tespit edildi. 

Bu arada, adliye, emniyet, jandarma ile diğer kamu kurum ve tesislerinde keşifler yaptığı, bombalı saldırı için patlayıcı madde arayışında olduğu belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünde sorgusu yapılan İdris D'nin hakkındaki suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

PATLAYICI HAZIRLAMAK İÇİN ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Bilgisayar ve telefonunda yapılan detaylı incelemede patlayıcı hazırlamak için araştırmalar yaptığı tespit edilen zanlının bunun üzerine kente bombalı saldırı arayışı için geldiğini itiraf ettiği bildirildi.

ARABA ARIYORDU

Yapılan detaylı araştırmada da zanlının eyleminde kullanmak için düşük modelli araba bulmaya çalıştığı da ortaya çıkartıldı.

Soruşturmayı genişleten ekipler İdris D. ile bağlantısı olduğu öne sürülen Mersin'de 2, İstanbul'da ise 4 kişiyi gözaltına aldı. 

Mersin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan İdris D. ile diğer 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

TUTUKLANDI

Şüphelilerden İdris D. ile İstanbul'da yakalanan ve drone eğitimi de aldığı belirlenen Barış Can S. (29) çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler M.D, E.K, D.D.E, B.Y. ile M.S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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