İran'dan Bin Selman'a 11 Eylül göndermesi

Muhammed Bin Selman, Cumartesi günü Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda İran ideolojisinin Yemen’in bazı bölgelerine nüfuz ettiğini ve ülkedeki İran destekli eden milislerin Suudi Arabistan sınırında askeri manevralar gerçekleştirerek ülkesinin sınırlarına füze konumlandırdıklarını söyledi.

İran Suudi Arabistan'a denk değil

Muhammed Bin Selman, “İran Suudi Arabistan’a denk değil, ordusu Müslüman dünyasının en büyük beş ordusu arasında yer almıyor.” ifadeleriyle İran'a meydan okudu.

Kasımi, ABD ziyaretinde Suudi Prens'e 11 Eylül'ü hatırlattı

İran Dışişleri Bakanı Behram Kasımi, Suudi Prens Muhammed Bin Selman’ın “İran, El-Kaide liderlerine hizmet ediyor” sözünü büyük bir yalan olarak nitelendirdi.

Kasımi, Muhammed Bin Selman’ın ABD ziyaretini tahta çıkma yolunda kendini tanıtma çabası olarak gördüğünü ifade etti.

“Suudi Prens ustaca taç giyme törenine giden yolu açmaya çalışıyor, ancak Suudi halkın yüz milyonlarca dolarını ABD silah endüstrisine dökmesinin bu amaç doğrultusunda faydası olmadığını görmüş olacak ki, bugün Suudi Arabistan yönetiminde olanların terörizme verdiği desteği örtbas etmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan 2017 yılında ABD’den 110 milyon dolarlık silah alışverişi yapmıştı.