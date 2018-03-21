21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Zuckerberg, İngiltere'de ifadeye çağrıldı

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Zuckerberg, İngiltere'de ifadeye çağrıldı
İngiltere Parlamentosu, sosyal medya platformu Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddialarla ilgili ifade vermek üzere Facebook'un kurucususu Zuckerberg'i oturuma katılmaya çağırdı.
Zuckerberg, İngiltere'de ifadeye çağrıldı Zuckerberg, İngiltere'de ifadeye çağrıldı Zuckerberg, İngiltere'de ifadeye çağrıldı

İngiltere Parlamentosu'nun Dijital, Kültür, Medya ve Spor (DCMS) Komisyonu, sosyal medya platformu Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddialarla ilgili ifade vermek üzere Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i oturuma katılmaya çağırdı.

 

DCMS Komisyonu Başkanı Damian Collins konuyla ilgili kaleme aldığı mektubunda, Facebook hakkındaki veri ihlali iddialarına ilişkin düzenlenecek oturuma katılarak, Zuckerberg'in komisyon üyelerini bilgilendirmesini talep etti.

 

Mektupta, Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerinin nasıl işlendiğine yönelik açıklama beklendiği ve oturuma katılımıyla ilgili Zuckerberg'in komisyon üyelerine 26 Mart'a kadar geri dönüş yapmasının istendiği vurgulandı.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, sosyal medya hesabından, Zuckerberg'in, kişisel verilerin kötü amaçlı kullanıldığına yönelik iddialara açıklık getirmek için AP'de konuşma yapmaya çağrıldığını açıklamıştı.

Soruşturma yürütülüyor

İngiltere merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının Facebook'ta 50 milyon hesaptan kişisel veri topladığı, ABD seçimleri ile Brexit referandumunu etkilemek için kullandığına dair iddiaların ardından İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığının sponsorluğundaki İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO), Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların detaylı şekilde incelenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Şirket usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddediyor.

İhlalleri eski şirket çalışanı duyurmuştu

İddialar Cambridge Analytica'nın eski çalışanı Christopher Wylie tarafından ortaya atılırken, verilerin kişilerin gizli mesajlaşmalarından da derlendiği savunulmuştu.

İngiliz Channel 4 haber kanalının dün yayımladığı gizli kamera çekimlerinde de şirketin bazı yöneticileri, internet ortamında siyasetçilerin itibarını sarsmak için "aşk tuzakları" hazırlanabileceğini ve rüşvet verilebileceğini söylerken görülmüştü. Görüntülerde, Cambridge Analytica Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix'in, şirketle dünya genelinde gizli şekilde seçim kampanyaları yürüttüklerini söylediği ortaya çıkmıştı.

Bu arada Facebook'un hisseleri de dün, veri ihlali iddialarının ardından yüzde 8,1 değer kaybıyla son 5,5 yılın en sert günlük düşüşünü yaşamıştı.

Facebook, konuya ilişkin, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

 

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