ABD'li senatörden savcı Mueller açıklaması

Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Ryan, Kongre binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın Mueller'in işine son vereceği yönündeki iddiaları yalanladı.

"GÖREVİNE SON VERİLMEYECEK"

Trump'ın böyle bir girişimde bulunmayacağına "emin" olduğunu belirten Ryan, "Mueller'in görevine son verilme gibi bir ihtimalin değerlendirme aşamasında bile olmadığına dair garanti aldım." ifadesini kullandı.

Trump, hafta sonunda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda,"Rusya'nın 2016'daki Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Mueller'i hedef aldı.

Trump'ın bu açıklamaları üzerine ABD Kongresinin önde gelen Cumhuriyetçi isimleri, kendisine uyarıda bulunarak Mueller'in işine devam etmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, geçen cuma günü FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'i emekliliğine iki gün kala işten çıkardı.

Rusya soruşturması bağlamında 2016'da etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, Trump tarafından birçok kez eleştirildi.

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına özel yetkili savcı olarak 17 Mayıs 2017'de Mueller'i atadı.