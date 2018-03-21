Ve Putin tarih verdi! 2019'da...

ABD ve Sovyetler Birliği'nin (SSCB) Soğuk Savaş yıllarında milyarlarca dolar harcadığı uzay yarışı yeniden alevleniyor.
Zira dün gerçekleşen seçimde oyların yüzde 76,68'ini alarak seçimi büyük farkla kazan Rusya Devlet Başkanı Putin, bunun ilk işaretini geçtiğimiz günlerde vermişti. Seçimden zaferle ayrılan Putin'in bu çalışmalara hız vermesi bekleniyor.
Putin 2019 yılında 'Kızıl Gezegen' Mars'a insanlı ve insansız uçuş yapmayı planladıklarını duyurmuştu.
Putin'in söylediği gibi Rusya 2019 yılında Mars'a insanlı bir uçuş gerçekleştirebilirse, 2024'te bunu yapacağını söyleyen Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX'ten önce başarmış olacak.