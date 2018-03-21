21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Almanya'da Tayfun Korkut fırtınası!

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Almanya'da Tayfun Korkut fırtınası!
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında göreve gelen ve 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan Tayfun Korkut Stuttgart'taki bu performansıyla Bundesliga'da son 7 haftanın en çok puan toplayan antrenörü oldu.
Almanya'da Tayfun Korkut fırtınası! Almanya'da Tayfun Korkut fırtınası! Almanya'da Tayfun Korkut fırtınası!

7 maçta 6 mağlubiyet alan Hannes Wolf'un yerine göreve gelen Türk antrenör, 15. sırada aldığı takımı ligde 8. sıraya yükseltmiş durumda. Tayfun hoca bu performansıyla, göreve geldiğinde küme düşmeme hesapları yapan takımına Avrupa hayli kurdurmaya başladı.

Üstün başarılarıyla bizleri gururlandıran Tayfut Korkut, Stuttgart takımındaki tek tanıdık yüz de değil. Türkiye'de oynamış ve çok sevilmiş bazı isimler de Tayfun hocanın kadrosunda yer alıyor.

Mario Gomez

 

Türkiye'de Beşiktaşlıların sevgilisi haline gelen ve Beşiktaş'tan ayrıldığından beri formsuz dönemler geçiren Alman forvet, Tayfun Korkut'la kendini buldu. Onun gelişiyle 7 maçta 6 gol, 1 asistlik performansıyla takımının gol yükünü sırtlıyor.

Andreas Beck

Beşiktaş'taki istikrarlı performansını Stutgart'ta da gösteren sağ bek oyuncusu, bu sezon 21 maça çıktı ve Tayfun Hocanın gelişinden itibaren 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Emiliano İnsua

Kısa bir süre Galatasaray'da forma giyen oyuncu, Tayfun Korkut göreve geldiğinden beri formasını kimseye kaptırmadı ve 7 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

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