Terim: F.Bahçe maçından daha zor olacak!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe mücadelesi sonrası milli arada oyuncularına 3 gün izin verdi. İmparator "İyi dinlenin" ifadelerini kullanırken Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarına başlamadan önce herkesin dikkatini çekmeyi de ihmal etmedi. Deneyimli çalıştırıcı "Fenerbahçe ile psikolojik olarak yorucu bir maç oynadık. Böyle maçlardan sonra ister istemez bir rahatlama olur. Ancak şuna emin olun ki Trabzonspor karşılaşması Fenerbahçe maçına göre çok daha zor olacak. Bir süredir onları yenemiyoruz. Bunu sonlandırmamız gerekiyor. Herkesin bu maça tam konsantrasyonla hazırlanmasını istiyorum" diye konuştu.

'KAYIPSIZ GİDELİM'



Fatih Terim, iç sahada iyi bir grafik yakaladıklarını, bunu Trabzonspor karşısında da sürdürmeleri gerektiğini söyledi. Tecrübeli hoca "Fikstürde üst üste zorlu maçlar oynuyoruz. Sezonun ilk yarısında yenildiğimiz takımlarla bu sefer içeride oynayacağız. Ancak hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Artık sadece 8 hafta kaldı, kayıpsız şekilde yola devam etmeliyiz. Şampiyonluk yolunda her maç çok önemli. Tam ciddiyet istiyorum" ifadelerini kullandı.