21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:34Güneş 07:00Öğle 13:17İkindi 16:41Akşam 19:23Yatsı 20:43
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 117.240 0.69
  • Altın: 166,401 0.33
  • Dolar: 3,9296 -0.05
  • Euro: 4,8261 0.19

Alex'ten Kocaman itiraf! 'Yapmamalıydım'

»
Alex'ten Kocaman itiraf! 'Yapmamalıydım'
Alex de Souza, Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasına kadar uzanan gerilimde Aykut Kocaman için Twitter’dan yazdıklarına dair önemli bir itirafta bulundu.
Alex'ten Kocaman itiraf! 'Yapmamalıydım' Alex'ten Kocaman itiraf! 'Yapmamalıydım' Alex'ten Kocaman itiraf! 'Yapmamalıydım'

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Brezilyalı yıldız Sarı-Lacivertli kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırırken o dönem yine takımın başında olan teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadıkları kriz sonucunda kulüple yolları ayrılmıştı.
Buna neden olan olay da Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Spartak Moskova karşısında alınan 2-1’lik yenilgi sonrasında Alex’in sosyal medya aracılığıyla teknik direktör Aykut Kocaman’ın kendisini kıskandığını belirten sözleriydi.
Bu sözlerin ardından Alex o twettini sildi ama yollar ayrıldıktan sonra bugüne kadar da tam bir açıklamada bulunmadı. Ta ki bu kez derbi maçını izlemek için Kadıköy'e gelişine kadar...
 
"DAHA SORUMLU DAVRANABİLİRDİM"

Brezilyalı yıldız kitabının imzası için geldiği İstanbul’da 1907 Derneği’nde de bir sohbet toplantısına katıldı.

 

Alex yaşan o dönemi anlatırken açıkça itirafta bulunarak, “O dönem Süper Kupa maçında ilk 11’de oynamıştım. Aykut Kocaman Spartak Moskova maçında da Süper Kupa’da oynayan 11’in sahaya çıkacağını söyledi. Daha sonra kendimi kadroda göremeyince bu konuyu sosyal medyaya taşıdım. İçeride kalması gereken şeyleri dışarı taşımış oldum. Bu yaptığım doğru değildi. O dönem sosyal medyayı kullanımımda yanlışlar yaptım. Şu anda bunu söyleyebilirim. Ayrıca o dönemde takım içindeki konumuma baktığımda o şekilde davranmamalıydım. Daha sorumlu davranabilirdim” diye konuştu.

'TEK KELİMEYLE KISKANÇLIK'

Alex de Souza, 22 Ağustos 2012’de Twitter’da kendisine, “Teknik direktör Aykut Kocaman seni neden yedek bırakıyor?” şeklindeki soruya sert bir yanıt vermişti.

Taraftara verdiği cevapta, “Bir gün sana anlatırım. Tek kelimeyle açıklamak gerekirse kıskançlık! Neden beni yedeğe çekti anlamadım. Zamanla hikayenin tamamını sana anlatırım” şeklinde yanıt vermesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ardından yapılan görüşmeler sonrasında da Brezilyalı yıldız ile yollar ayrıldı.
Alex de Souza geçtiğimiz günlerde bir organizasyona katılmak ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için Türkiye'ye gelmişti. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Bize Ersun Yanal'ı getir' sözüne Koç'tan cevap!'Bize Ersun Yanal'ı getir' sözüne Koç'tan cevap!Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kulüp üyelerine yaptığı konuşma sırasında 'Bize Ersun Yanal'ı getir' diyen bir üyeye 'Siz benim projelerimi anlamamışsınız' yanıtı verdi.
İnanılmaz geri dönüş! Bayern'i perişan ettilerİnanılmaz geri dönüş! Bayern'i perişan ettilerDarüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bayern Münih'i 23 sayı geriden gelerek 76-74 mağlup etti.
Şansal Büyüka açıkladı! Volkan Demirel...Şansal Büyüka açıkladı! Volkan Demirel...Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Volkan Demirel ile ilgili çok iddialı bir açıklama yaptı.
Tolga Ciğerci'yi savundu! 'Pas veremezdi...'Tolga Ciğerci'yi savundu! 'Pas veremezdi...'Garry Rodrigues, Fenerbahçe karşısında uzatma dakikalarında inanılmaz bir fırsattan yararlanamayan Tolga'yı savundu.
Alex'ten Kocaman itiraf! 'Yapmamalıydım'Alex'ten Kocaman itiraf! 'Yapmamalıydım'Alex de Souza, Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasına kadar uzanan gerilimde Aykut Kocaman için Twitter’dan yazdıklarına dair önemli bir itirafta bulundu.
Terim: F.Bahçe maçından daha zor olacak!Terim: F.Bahçe maçından daha zor olacak!İmparator, bordo-mavililer ile oynanacak karşılaşma öncesi motivasyon konuşmalarına başladı: “Bu maç Kadıköy deplasmanından daha zor olacak”
  • Almanya'da Tayfun Korkut fırtınası!21 Mart 2018 Çarşamba 11:45
  • F.Bahçeli eski futbolcuya 3 yıl hapis cezası!21 Mart 2018 Çarşamba 11:43
  • F.Bahçe'den Maccabi'ye bayraklı gönderme!20 Mart 2018 Salı 23:45
  • Transferi duyurdular! 40 milyon euro20 Mart 2018 Salı 11:57
  • Tudor: Sneijder'i ben göndermedim20 Mart 2018 Salı 11:55
  • Derbide Alex krizi! Kimse ilgilenmeyince...20 Mart 2018 Salı 11:55
  • Isla'dan Kocaman'a gönderme! 'Nasıl bilebilirim'20 Mart 2018 Salı 11:54
  • G.Saray'dan transfer bombası! Terim onay verdi!20 Mart 2018 Salı 11:54
  • Beşiktaş'tan Caner Erkin'e ceza20 Mart 2018 Salı 11:53
  • 38'lik Nobre kendine geldi! Son 5 maçta...20 Mart 2018 Salı 11:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri