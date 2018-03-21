Alex'ten Kocaman itiraf! 'Yapmamalıydım'

Alex de Souza, Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasına kadar uzanan gerilimde Aykut Kocaman için Twitter’dan yazdıklarına dair önemli bir itirafta bulundu.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Brezilyalı yıldız Sarı-Lacivertli kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırırken o dönem yine takımın başında olan teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadıkları kriz sonucunda kulüple yolları ayrılmıştı.

Buna neden olan olay da Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Spartak Moskova karşısında alınan 2-1’lik yenilgi sonrasında Alex’in sosyal medya aracılığıyla teknik direktör Aykut Kocaman’ın kendisini kıskandığını belirten sözleriydi.

Bu sözlerin ardından Alex o twettini sildi ama yollar ayrıldıktan sonra bugüne kadar da tam bir açıklamada bulunmadı. Ta ki bu kez derbi maçını izlemek için Kadıköy'e gelişine kadar...



"DAHA SORUMLU DAVRANABİLİRDİM"

Brezilyalı yıldız kitabının imzası için geldiği İstanbul’da 1907 Derneği’nde de bir sohbet toplantısına katıldı.

Alex yaşan o dönemi anlatırken açıkça itirafta bulunarak, “O dönem Süper Kupa maçında ilk 11’de oynamıştım. Aykut Kocaman Spartak Moskova maçında da Süper Kupa’da oynayan 11’in sahaya çıkacağını söyledi. Daha sonra kendimi kadroda göremeyince bu konuyu sosyal medyaya taşıdım. İçeride kalması gereken şeyleri dışarı taşımış oldum. Bu yaptığım doğru değildi. O dönem sosyal medyayı kullanımımda yanlışlar yaptım. Şu anda bunu söyleyebilirim. Ayrıca o dönemde takım içindeki konumuma baktığımda o şekilde davranmamalıydım. Daha sorumlu davranabilirdim” diye konuştu.

'TEK KELİMEYLE KISKANÇLIK'

Alex de Souza, 22 Ağustos 2012’de Twitter’da kendisine, “Teknik direktör Aykut Kocaman seni neden yedek bırakıyor?” şeklindeki soruya sert bir yanıt vermişti.

Taraftara verdiği cevapta, “Bir gün sana anlatırım. Tek kelimeyle açıklamak gerekirse kıskançlık! Neden beni yedeğe çekti anlamadım. Zamanla hikayenin tamamını sana anlatırım” şeklinde yanıt vermesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ardından yapılan görüşmeler sonrasında da Brezilyalı yıldız ile yollar ayrıldı.

Alex de Souza geçtiğimiz günlerde bir organizasyona katılmak ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için Türkiye'ye gelmişti.