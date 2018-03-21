21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Şansal Büyüka açıkladı! Volkan Demirel...

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Şansal Büyüka açıkladı! Volkan Demirel...
Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Volkan Demirel ile ilgili çok iddialı bir açıklama yaptı.
Şansal Büyüka açıkladı! Volkan Demirel... Şansal Büyüka açıkladı! Volkan Demirel... Şansal Büyüka açıkladı! Volkan Demirel...

Usat gazeteci Şansal Büyüka, yine gündeme damga vuracak bir açıklama yaptı. Yıllardır ekran yüzü olduğu beINSPORTS'ta açıklamalar yapan Büyüka, Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Volkan Demirelhakkında yorumlar yaptı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin değerlendirildiği programda yorum yapan Büyüka, Volkan'ın geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı.

Menajeri ile konuşmasını aktardı

Tecrübeli kaleci Volkan Demirel’in menajeri Erdinç Şehit’le yaptığı görüşmeyi anlatan Büyüka, şu ifadeleri kullandı; 

“Volkan Demirel ne oluyor dedim. 41’ine kadar oynayacak abi dedi. Kendisiyle konuştum dedi. Yaş 36, 41’ine kadar Fenerbahçe’de oynayacak dedi."

"Bu saatten sonra başka yerde oynar mı? Kendisine bakarsa, kilo almazsa, futbolun profesyonel yanıyla uğraşıp siyasetine dalmazsa Volkan bu ülkenin en iyi kalecilerinden biri”

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