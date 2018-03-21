21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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'Bize Ersun Yanal'ı getir' sözüne Koç'tan cevap!

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'Bize Ersun Yanal'ı getir' sözüne Koç'tan cevap!
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kulüp üyelerine yaptığı konuşma sırasında 'Bize Ersun Yanal'ı getir' diyen bir üyeye 'Siz benim projelerimi anlamamışsınız' yanıtı verdi.
'Bize Ersun Yanal'ı getir' sözüne Koç'tan cevap! 'Bize Ersun Yanal'ı getir' sözüne Koç'tan cevap! 'Bize Ersun Yanal'ı getir' sözüne Koç'tan cevap!

Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak kritik seçimde aday olduğunu açıklayan Ali Koç'un Sarı-Lacivertli Kulübün yeni patronu olması durumunda yeni sezonda hangi teknik adamla çalışacağı merak ediliyordu. Koç, önceki gün 5 bine yakın genel kurul üyesiyle bir araya geldiği bir organizasyonda bunun bir anlamda ipucunu verdi.

Bir Genel kurul üyesinin, "Bu takım artık yan pas yapmasın" ve "Ersun Yanal'ı takımın başına getir büyük Başkan" sözlerine Koç, "Siz daha benim vizyonumu ve projelerimi anlamadınız sanırım. Hala yan pastan bahsediyorsun. Hep beraber geleceğiz o günlere" şeklinde cevap verdi. 

 

İNGİLİZ HOCA, İSPANYOL DİREKTÖR

Ali Koç'un bu söylemleri sonrası F.Bahçe'nin mevcut Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a mesaj yolladığı da iddia edildi. Bazı Sarı-Lacivertli taraftarların Kocaman'ın oynattığı oyun anlayışından rahatsız olduğu biliniyor. Koç cephesinden gelen haberlere göre; Ali Koç İngiliz bir teknik adamı takımın başına getirmeyi planlıyor. Sportif direktörlük için de İspanyol bir isimle görüşüldüğü belirtildi. Koç, üyelerle bir araya geldiğinde alt yapıya yapacağı projelerle ilgili de detaylar veriyor. 

SADECE 1 TANE TESİS YAPACAK

Başkan adayı Ali Koç "Kısa vadedeki en büyük yatırımımız, scouting ağı kurmak için olacak. Orta ve uzun vadede, futbol okulları ve altyapı faaliyetlerini de baştan aşağı yenilemek zorundayız. Varmak istediğimiz nokta, dünya çapında örnek gösterilecek bir futbol akademisi oluşturmak. Benden hiçbir tesis sözü beklemeyin. Sadece bir tane vereceğim. Sahip olduğumuz araziler içine, hayalini kurduğumuz akademi için en az 7 saha yapmak" sözleriyle öncelikle alt yapıya yatırım yapacağını kaydetti.

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