Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi FOX'u ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 84-73'lük skorla kazandı ve ilk maçta mağlup olduğu rakibinden rövanşı alırken, 19. galibiyetine ulaştı.
21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Fenerbahçe, Maccabi'den rövanşı aldı!
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