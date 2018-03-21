UBER kullanıcısı 10 günde 5 kat arttı

Sarı taksicilerin Uber şoförlerine yönelik saldırıları ardından Uber'in telefona indirilme sayısı 10 günde 5’e katlanıp 24.500 oldu.



Trafikte Uber sürücülerine saldırıyla başlayan kriz, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun "Sağı solu yakıp yıkarız" açıklamalarıyla tırmandı. Bu kavga taksi piyasasına ise plaka fiyatlarının düşüşü olarak yansıdı.



Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre krizden önce 1 milyon 680.000 TL olan plaka değeri, 4 gün içinde 100.000 lira düştü. Son rakamlar ise plaka fiyatlarının 1 milyon 500.000 liraya gerilediğini gösteriyor.



Sarı taksi-Uber kavgası devam ederken son rakamlar, bu krizin Uber’e yaradığını gösteriyor. Uber'in Türkiye verilerine göre gerginlik başlamadan bir gün önce yani 6 Mart’ta Uber'in iOS ve Android telefonlara indirilme rakamı 5000'ken, trafikte saldırı olaylarının başladığı 7 Mart’tan itibaren indirilme rakamları hızla arttı.



7 Mart’ta 7 bin, 8 Mart’ta 8500, 9 Mart’ta 12.000, 10 Mart’ta 14.000, 11 Mart’ta 16.000, 12 Mart’ta 15.000, 13 Mart’ta 22.000 ve 14 Mart’ta 24.500’e çıktı. Yani son 10 günlük sürede Uber kullanıcılarının sayısı 5 kat arttı. Uber’in verileri incelendiğinde sadece mart ayında değil, 9 Ekim 2017’de taksicilerin yaptığı Uber protestosu sonrasında da yine telefonlarına bu yazılımı yükleyenlerin sayısında hatırı sayılır bir artış oldu.

