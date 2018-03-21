21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Afrin'den kaçan İngiliz terörist

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Terör örgütü YPG/PKK’ya katılan İngiliz Jamie Janson, Afrin'de ölen arkadaşlarına ağlıyor.
Afrin'den kaçan İngiliz terörist
Afrin'den kaçan İngiliz terörist Afrin'den kaçan İngiliz terörist Afrin'den kaçan İngiliz terörist

TSK ve ÖSO'nun, Afrin'deki teröristleri temizlemek için başlattığı operasyonda, İngiliz kadın terörist Anna Campbell öldürülmüştü.

8 İNGİLİZ EX OLDU

15 Mart tarihinde öldürülen Anna Campbell, terör örgütü saflarında öldürülen 8. İngiliz vatandaşı ve ilk kadın terörist olmuştu.

İNGİLİZ JANSON KAÇTI

TSK ve ÖSO'nun kuşattığı Afrin'den kaçan teröristlerin arasında olan İngiliz Jamie Janson da ölen arkadaşlarının anısına bir video çekti.

400'den fazla teröristin gömüldüğü mezarlığın önünde konuşan Jamie Janson intikam yemini ederken, görüntünün çekildiği bölge de teröristlerden tamamen temizlendi. 

Ensonhaber.com

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