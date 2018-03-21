21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:34Güneş 07:00Öğle 13:17İkindi 16:41Akşam 19:23Yatsı 20:43
    • 23°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 117.275 0.72
  • Altın: 166,420 0.34
  • Dolar: 3,9340 0.06
  • Euro: 4,8303 0.28

Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normal

»
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, A Milli Takım'ın yeni formalarının 300 liradan satılmasının normal olduğunu ifade etti.
Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normal
Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normal Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normal Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normal

A Milli Takımımızın yeni formaları basına tanıtıldı. Formalar gerek tasarım gerekse fiyat olarak büyük eleştiriler aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst ise fiyat konusunda dünya standartlarını uyguladıklarını ifade etti.

"FİYATLAR DÜNYA STANDARTLARINDA"

Milli Takım formaları son yıllarda tasarımıyla fazlasıyla eleştiri alıyor. Dün resmi olarak basına tanıtılan yeni formalar da beğenilmedi, üstelik fiyatları da tartışma konusu oldu. 

Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normal - İZLE

TFF Başkanvekili Ali Dürüst ise TRTSpor'da yayınlanan Basın Tribünü isimli programda fiyatların fazla olmadığını vurgulayarak, "Bu formalar kulüp formalarıyla aynı seviyede. Brezilya forması neyse Türkiye forması da en az onun kadar değerlidir. Dolayısıyla dünya standartlarında formalarımız. Futbolumuzla, ülkemizle parlayan bir yıldızız. Formalarımız, kalite olarak dünya standartlarında olmalı." dedi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, "Kırmızı maç forması" - "Beyaz maç forması" 299.90 TL'den satışa çıktı.

Diğer ürünler içinden "Kırmızı stadyum forması" - "Beyaz stadyum forması" 189.90 TL'den, "Kırmızı taraftar forması" ise 129.90 TL'den satışa sunuldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normalAli Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normalTürkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, A Milli Takım'ın yeni formalarının 300 liradan satılmasının normal olduğunu ifade etti.
Nihat'tan kızdıran sözler! Gerçekçi olmak lazım...Nihat'tan kızdıran sözler! Gerçekçi olmak lazım...Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, "Türkiye’nin bir numaralı derbisi Galatasaray-Fenerbahçe derbisidir. Gerçekçi olmak lazım” dedi.
Fenerbahçe, Maccabi'den rövanşı aldı!Fenerbahçe, Maccabi'den rövanşı aldı!THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, Maccabi Fox'u ağırladı.
'Bize Ersun Yanal'ı getir' sözüne Koç'tan cevap!'Bize Ersun Yanal'ı getir' sözüne Koç'tan cevap!Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kulüp üyelerine yaptığı konuşma sırasında 'Bize Ersun Yanal'ı getir' diyen bir üyeye 'Siz benim projelerimi anlamamışsınız' yanıtı verdi.
İnanılmaz geri dönüş! Bayern'i perişan ettilerİnanılmaz geri dönüş! Bayern'i perişan ettilerDarüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bayern Münih'i 23 sayı geriden gelerek 76-74 mağlup etti.
Şansal Büyüka açıkladı! Volkan Demirel...Şansal Büyüka açıkladı! Volkan Demirel...Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Volkan Demirel ile ilgili çok iddialı bir açıklama yaptı.
  • Tolga Ciğerci'yi savundu! 'Pas veremezdi...'21 Mart 2018 Çarşamba 11:47
  • Alex'ten Kocaman itiraf! 'Yapmamalıydım'21 Mart 2018 Çarşamba 11:46
  • Terim: F.Bahçe maçından daha zor olacak!21 Mart 2018 Çarşamba 11:46
  • Almanya'da Tayfun Korkut fırtınası!21 Mart 2018 Çarşamba 11:45
  • F.Bahçeli eski futbolcuya 3 yıl hapis cezası!21 Mart 2018 Çarşamba 11:43
  • F.Bahçe'den Maccabi'ye bayraklı gönderme!20 Mart 2018 Salı 23:45
  • Transferi duyurdular! 40 milyon euro20 Mart 2018 Salı 11:57
  • Tudor: Sneijder'i ben göndermedim20 Mart 2018 Salı 11:55
  • Derbide Alex krizi! Kimse ilgilenmeyince...20 Mart 2018 Salı 11:55
  • Isla'dan Kocaman'a gönderme! 'Nasıl bilebilirim'20 Mart 2018 Salı 11:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri