Terör sevici Avrupa Apo'ya haksızlık yapıldığını söylüyor

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'nin İmralı Cezaevi'nde yaptığı incelemeler neticesinde Apo'ya uygulanan önlemlerin, dış dünya ile irtibatını kestiğini savundu.

Avrupa'nın terör seviciliği Zeytin Dalı Harektı'nda kendini göstermiş, YPG'nin geleceğine ilişkin endişeler devamlı olarak Ankara'ya bildirilmişti. Teröristlerin akıbeti konusunda korkuya kapılan Avrupa, Afrin elden gidince bu sefer de teröristbaşı Apo'yu gündemine aldı.

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi tarafından (CPT) Abdullah Öcalan’ın da tutulduğu İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 28-29 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenen ziyaretin raporu Strasbourg’da açıklandı.

"DIŞ DÜNYA İLE İRTİBATI YOK"

Raporda Abdullah Öcalan konusuna büyük bir bölüm ayıran konsey, teröristbaşının dış dünya ile irtibatı konusunda uygulanan engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Özellikle Apo'nun feribot bozulması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle feribot kaldırılamamasını değerlendiren konsey, Apo'nun aile ve avukatları ile görüştürülmesi, ziyaretçilerin kabul edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Apo'ya gelen mektupların bir kısmının kendisine teslim edilmesi, bir kısmının da verilmemesini kendine vazife gören komisyon, teröristbaşının iletişim hürriyetinin de elinden alınmaması konusunda Ankara'ya çağrıda bulundu.

AFRİN'DEN SONRA APO

Afrin konusunda hüsrana uğrayan Avrupa'nın yeni bir top çevirme faaliyeti olarak görülen bu hamlesi, Apo konusunun yeniden gündeme çekilmeye çalışılması olarak yorumlandı.