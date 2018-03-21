21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar

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TSK ve ÖSO, Afrin’de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar
Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen belde ve köylerde temizlik çalışması yapan güvenlik güçlerinin ele geçirdiği malzemeler ve sivillerin yaşadıkları terör örgütünün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.

OYUNCAKLARA TUZAKLAMIŞLAR

Arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, yüzlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirdi. Özellikle çocuk oyuncaklarına tuzaklanan patlayıcılar dikkat çekti.

SAT KOMANDOLARI KONTROL EDİYOR

Güvenlik güçlerinin dikkati sonucu belirlenen patlayıcılar imha edildi. Tuzaklanmış patlayıcıların tespit edildiği binalara karşı köye dönen sivillerin uyarılırken, SAT komandoları da bölgede kontrol edilmedik yer bırakmıyor.

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