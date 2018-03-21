21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Mehmet Aydın oradan da kaçtı

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Türkiye'de son dönemin en önemli dolandırıcılık olayının yaşandığı Çiftlik Bank ile ilgili önemli bilgiler gelmeye devam ediyor.
Mehmet Aydın oradan da kaçtı
Mehmet Aydın oradan da kaçtı Mehmet Aydın oradan da kaçtı Mehmet Aydın oradan da kaçtı

Çiftlik Bank ile ilgili haberleri Uruguay'da yakından takip eden ülkenin etkili yayın organlarından El Observador, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak Mehmet Aydın'ın ülkeyi terk ettiğini yazdı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Türk makamlarının Aydın'ın iadesini istemeye hazırlandığını yazan gazete, "Ama o artık Uruguay'da değil, ülkeyi terk etti" ifadesini kullandı.

Aydın'ın Uruguay'dan ne zaman ayrıldığı ve nereye gittiği ise bilinmiyor.

Mehmet Aydın'ın Uruguay'da olduğunun ortaya çıkmasının ardından Türk makamları geri iadesi için çalışma başlatılacağını açıklamıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dün yaptığı açıklamada "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadesini kullanmıştı.

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