21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:34Güneş 07:00Öğle 13:17İkindi 16:41Akşam 19:23Yatsı 20:43
    • 22°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 117.159 0.62
  • Altın: 166,528 0.41
  • Dolar: 3,9332 0.04
  • Euro: 4,8322 0.32

Büyük acı! Şehit annesini öldürüp kaçtı

»
Büyük acı! Şehit annesini öldürüp kaçtı
Mersin’in Anamur ilçesinde şehit annesi Havva Dağ (69), yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Büyük acı! Şehit annesini öldürüp kaçtı Büyük acı! Şehit annesini öldürüp kaçtı Büyük acı! Şehit annesini öldürüp kaçtı

Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Havva Dağ'a çarptı. Kazada ağır yaralanıp kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1994 yılında Tunceli'de bölücü örgüt mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Davut Dağ'ın annesi olduğu anlaşılan Havva Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

shhtc_1521626749_0854.jpg

Yaşlı kadının ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şehit annesine çarptıktan sonra motosikletini olay yerinde bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Maganda başkan Türkiye'yi Putin'e şikayet etti!Maganda başkan Türkiye'yi Putin'e şikayet etti!PAOK takımının sahibi Rus asıllı İvan Savvidis, Meriç’de Türk devriyeleri tarafından yakalanan, ardından da tutuklanan 2 Yunan askeri konusuna müdahele etmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazdı.
Diyarbakır ve Bakırköy'de Nevruz alarmı!Diyarbakır ve Bakırköy'de Nevruz alarmı!Diyarbakır'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen nevruz etkinlikleri başladı.
Büyük acı! Şehit annesini öldürüp kaçtıBüyük acı! Şehit annesini öldürüp kaçtıMersin’in Anamur ilçesinde şehit annesi Havva Dağ (69), yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
UBER kullanıcısı 10 günde 5 kat arttıUBER kullanıcısı 10 günde 5 kat arttıSarı taksicilerin Uber şoförlerine yönelik saldırıları ardından Uber'in telefona indirilme sayısı 10 günde 5’e katlanıp 24.500 oldu.
Zaferin mimarı Afrin'de!Zaferin mimarı Afrin'de!2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı'nda kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerini denetledi.
"Çocuk istismarına karşı acil eylem planı hazırladık""Çocuk istismarına karşı acil eylem planı hazırladık"Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, katıldığı bir canlı yayın programında çocuğa yönelik cinsel istismara karşı 2018 yılı için acil eylem planı hazırladıklarını açıkladı.
  • Gözaltındaki Hakan Bayrakçı için karar verildi!21 Mart 2018 Çarşamba 11:20
  • MİT'ten nefes kesen operasyon! Anında belirlendi21 Mart 2018 Çarşamba 11:15
  • ‘DEAŞ'ın tankçısı’ her şeyi itiraf etti21 Mart 2018 Çarşamba 11:00
  • Nevşin Mengü kabul etti! Büyük bir hata yaptım21 Mart 2018 Çarşamba 10:30
  • İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis ateş açtı..21 Mart 2018 Çarşamba 09:54
  • TSK düğmeye bastı! Hepsi itlaf edildi21 Mart 2018 Çarşamba 09:45
  • Sayı 18'e yükseldi! Halk yakalayıp teslim ediyor21 Mart 2018 Çarşamba 09:00
  • Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti!21 Mart 2018 Çarşamba 08:57
  • "5. kat" sırrı deşifre oldu! Masonik örgüt gibi21 Mart 2018 Çarşamba 08:30
  • İkinci Çiftlik Bank vakası! Yok böyle bir vurgun21 Mart 2018 Çarşamba 08:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri