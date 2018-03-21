21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Trump kartları gösterdi, Selman burun kıvırdı

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Trump kartları gösterdi, Selman burun kıvırdı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın karşısına, Suudi Arabistan'a sattıkları silahlardan kazandıkları paraları gösteren çizelgelerle çıktı.
Trump kartları gösterdi, Selman burun kıvırdı Trump kartları gösterdi, Selman burun kıvırdı Trump kartları gösterdi, Selman burun kıvırdı

Trump'ın, Selman'a silah satışıyla ilgili hazırladığı kartları gösterirken, veliaht prensin ilginç mimikleri ise dikkatlerden kaçmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, mayısta ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirmiş olduğu Suudi Arabistan'dan bu kez ülkenin dizginlerini elinde toplayan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı ağırladı.

Trump tarafından 'adamımız' diye nitelenen, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile samimiyetiyle dikkat çeken Muhammed bin Selman (MbS), Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmede 'sürpriz bir gösteriyle' karşılaştı.

Trump, görüşmenin basına açık bölümü için Suudi Arabistan'a sattıkları ağır silahlarla ilgili karton üzerine çeşitli çizelgeler hazırlamıştı.

Şekil 1A'da Suudi Arabistan'a tamamlanan 12.5 milyar dolarlık silah satışlarını karton üzerindeki tek tek fotoğraflarla gözler önüne seren Trump, satışı tamamlanması beklenen silahlarla ilgili de ayrı bir karton çalışması çıkardı.

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200 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMALAR

Bu eserler üzerinde Suudi kraliyetine yapılan silah satışlarının ABD'de en az 40 bin istihdam sağladığını grafikle dikkatlere sunmayı ihmal etmedi. Trump'ın geçen yılki Suudi Arabistan ziyareti, 200 milyar dolara yaklaşan Amerikan silah satış anlaşmalarıyla gayet karlı geçmişti.

Petro dolarlarla birlikte anılan Suudi kraliyeti, ABD'nin müttefikliğini ve korumasını petro dolarlarla aldığı silahlara da borçlu.

Trump'ın, Selman'a silah satışıyla ilgili hazırladığı kartları gösterirken, veliaht prensin ilginç mimikleri ise dikkatlerden kaçmadı.

ASIL GÜNDEM İRAN

Trump'ın şovundan Veliaht Prens'in rahatsız gözükmesinde, İran yönetiminin Suudi kraliyetiyle ''kendini ABD'ye sağdıran inek'' diye alay etmesinin de bir etkisi olabilir.

Nitekim Trump-MbS görüşmesinin baş gündem maddesi İran'a karşı ittifaktı.

Yemen'de Mart 2015'ten beri devam eden ve sivil katliamları, açlık, kolera ve difterinden ölümlere yol açan Suudi Arabistan saldırısı da bu bağlamda ele alındı.

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