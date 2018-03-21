Maganda başkan Türkiye'yi Putin'e şikayet etti!

PAOK takımının sahibi Rus asıllı İvan Savvidis, Meriç’de Türk devriyeleri tarafından yakalanan, ardından da tutuklanan 2 Yunan askeri konusuna müdahele etmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazdı.

Selanik’de 11 Mart’ta oynanan futbol maçında, belinde tabancası ile sahaya girip “sen öldün” diye bağırarak hakemi kovalayan ve Yunan Süper Ligi’inin süresiz ertelenmesine neden olan PAOKtakımının sahibi Rus asıllı İvan Savvidis, Meriç’de Türk devriyeleri tarafından yakalanan, ardından da tutuklanan 2 Yunan askeri konusuna müdahele etmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazdı.

İKİ YUNAN ASKERİ

Savvidis, Putin’e gönderdiği mektupta “Rusya ile Türkiye arasındaki yüksek düzeyli ilişkileri göz önüne alarak, İki Yunan askeri konusunun halledilmesi için bizzat katkınızı bekliyoruz” dedi.

Yunanistan’da defalarca Başbakan Aleksis Çipras’ı desteklediğini açıklayan Savvidis Rusya’da iken 2003 ve 2007 seçimlerinde Putin’in partisi “Birleşik Rusya”dan Parlemento alt kanadı Duma’da milletvekili seçilmişti.

Rusya’nın en zengin işadamlarından biri sayılan 59 yaşındaki Savvidis geçtiğimiz günlerde tütün mamulleri sektöründe faaliyet gösteren “Donskoy Tabak” şirketini 1.6 milyar dolara “Japan Tabac” şirketine sattı.

Yunanistan’daki ilk yatırımını 2012’de PAOK takımını satın alarak yapan Savvidis son dönemde medya sektörüne de girerek 1 televizyon (Epsilon) ve 1 gazetenin (Etnos) sahibi oldu.

HÜRRİYET