21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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ABD'den savaş açıklaması: Korkmuyoruz

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ABD'den savaş açıklaması: Korkmuyoruz
ABD`nin getirdiği gümrük vergileri dünyada ticaret savaşı korkularını tetiklerken ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Ticaret savaşlarından korkmuyoruz" dedi.
ABD'den savaş açıklaması: Korkmuyoruz ABD'den savaş açıklaması: Korkmuyoruz ABD'den savaş açıklaması: Korkmuyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergisi kararı için muafiyet talepleri devam ederken ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Ticaret savaşlarından korkmuyoruz" dedi.
 
Öte yandan Mnuchin, " Metal vergisi muafiyetlerine dair müzakereler devam ediyor, ABD, Çin'e "Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin" demiyor" şeklinde konuştu.
 
Bakan Mnuchin, "Korumacılık arayışında değiliz. Ticarette ABD'nin çıkarlarını korumaya hazırlıklı olmalıyız." vurgusu yaptı. 

G20'DEN KARŞI BİLDİRİ
 
Öte yandan Buenos Aires'te bir araya gelen G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankasıyöneticileri, korumacı ekonomi politikalarına karşı ortak bildiri yayımladı.
 
G20 toplantısının kapanışında yayımlanan ortak bildiride, "ABD'nin gümrük tarifeleri gibi ticarikonularında daha fazla diyalog ve eylem gerekli" denildi.
 
Korumacı politikalarla mücadele ve serbest ticaret vurgusunun dikkat çektiği bildiride, "Uluslararası ticaret ve yatırım, büyüme, verimlilik, yenilik, istihdam ve gelişimin motorudur" ifadeleri yer aldı.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma gümrük tarifesi uygulama kararı, korumacılıkla ilgili tartışmaları alevlendirmişti.

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