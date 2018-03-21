21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Flaş Münbiç çıkışı: ABD ile anlaşma yok

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Flaş Münbiç çıkışı: ABD ile anlaşma yok
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile gerçekleştirilen Münbiç görüşmelerine ilişkin, "ABD ile Münbiç konusunda bir anlayışa vardık, anlaşmaya demedik" ifadelerini kullandı.
Flaş Münbiç çıkışı: ABD ile anlaşma yok Flaş Münbiç çıkışı: ABD ile anlaşma yok Flaş Münbiç çıkışı: ABD ile anlaşma yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında,  "İnsani bir görüşmeydi,Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim, bundan sonraki hayatında başarılar diledim" dedi.

KARŞIMIZDA NE YAPTIĞINI BİLMEYEN BİR AB VAR

Çavuşoğlu AB ile gerçekleştirilecek Varna görüşmeleri için şunları söyledi;

"Brüksel'de yaptığımız görüşmelerde en son bir yol haritası belirlemiştik AB ile. Olumlu adımlar da atıldı, adım atılmayan konular da oldu. Gerçekçi olmamız gerekiyor. iki tarafta birbirinden beklenti içindeyken nelerin olup, nelerin olmayacağını bilmeleri gerekiyor. Biz herhangi bir ayrımcılık istemiyoruz. Müzakere süreci ile ilgili şuan bir beklentimiz yok. AB'nin takındığı tavırdan dolayı bir beklenti içinde değiliz. Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB var. AB'nin politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledik.


VİZE SERBESTİSİ İÇİN ADIM BEKLİYORUZ

Birlikte adım atabileceğimiz konular var. Vize serbestisi bunlardan biri. Biz son teklifimizi ilettik, cevabımızı bekliyoruz. Bu görüşmelerde bu konu gündeme gelebilir.  Bu konuda adım atılmasını bekliyoruz.Gümrük Birliği her iki taraf için de kazançlı olacak. AB üyesi birçok ülke için daha da önemli bir süreç Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi. Bunu da bizim üzerimizde bir koz gibi kullanmasınlar. Buna benzer konular var. Yeni bir yol haritası belirlersek ve yapamayacaklarımızı parantez içine alıp yapabileceğimiz konularda adımlar atarsak belki ilişkilerin daha sağlam zemine oturmasına da katkı sağlarız. "

ABD İLE MENBİÇ GÖRÜŞMESİ

ABD ile Menbiç görüşmelerine ilişkin gelen soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Anlaşmaya vardık sözünü netliğe kavuşturmak gerekiyor. Bir anlayışa vardık diyoruz. Suriye'nin özellikle Münbiç ve Fırat'ın doğusunun huzura kavuşması. Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik. Basınımız öyle bir şey söylüyor ki. O zaman anlaşmaya vardıysak komisyon çalışmasını niye yapacağız. Şimdi müsteşarımızı gönderiyoruz, eğer mütabakata varırsak o zaman anlaşma olur." dedi.

YPG'NİN SADECE MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLMESİ YETMEZ

​Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

Buraların istikrara kavuşabilmesi için buradan terör örgütlerinin kaybolması lazım. Ayrıca Suriyeliler niye dönemiyor bizdeki 350 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz niye dönemiyor çünkü YPG'liler buna müsaade etmiyor. Bunlar YPG nedeniyle evlerine dönemiyorlar. Münbiç'ten sonra sıra diğer yerlere gelecektir. YPG'nin sadece Münbiç'ten çekilmesi yetmez.

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