21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Bırakıp kaçtılar! Tek tek ortaya çıkıyor

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Bırakıp kaçtılar! Tek tek ortaya çıkıyor
Afrin bölgesinin tamamına yakınının kontrol altına alınmasının ardından güvenlik kontrolleri sürüyor. ÖSO'nun Afrin merkezinin yakınındaki Mestura köyünde yaptığı aramada teröristlere ait çok sayıda füze ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Bırakıp kaçtılar! Tek tek ortaya çıkıyor Bırakıp kaçtılar! Tek tek ortaya çıkıyor Bırakıp kaçtılar! Tek tek ortaya çıkıyor

Türk Silahlı  Kuvvetleri (TSK) ve Özgür  Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında   Afrin bölgesinin terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından güvenlik  kontrollerini sürdürüyor. 

Afrin bölgesinin tamamına yakınını teröristlerden temizleyen TSK ve  ÖSO, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için  çalışmalar yürütüyor.

 

ÖSO'nun Afrin merkezinin 200 metre yakınındaki Mestura köyünde yaptığı  aramada teröristlere ait çok sayıda füze, havan mermileri, roket, el yapımı  patlayıcılar ve ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

ÖSO savaşçılarının çalışmalarına  Afrin halkı da tam destek  veriyor.

Mestura köyünde arama - tarama çalışmaları yapan ÖSO'nun sivillerle  kaynaşması görüntülere yansıdı.

ÖSO komutanlarından Ebu Cafer, Ayn Hacar, Mestura ile Kastal Kişik  köylerini terör örgütünden kurtardıklarını söyledi.

Cafer, "PKK'nın karargah olarak kullandığı bir binada hafif, orta ve  ağır silah mühimmatı, Grad füzesi, havan mermileri ve el yapımı patlayıcılar ele  geçirdik." dedi.

Mestura köyü sakinlerinden Um Hasan, PYD/PKK 'nın kendilerini bodruma  kapattığına dikkati çekerek, "10 gün bir yere çıkamadık. Çocuk bezi, süt, su ve  yemek yok. Hepimiz hastalandık." ifadelerini kullandı.

Bir diğer köy sakini Cemile Abdurrahman da 10 gündür evde olduklarını,  açlıktan ve pislikten perişan halde olduklarını söyledi.

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