21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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15 Temmuz gecesini anlattı! Erdoğan’a çelik yelek giydirip..

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15 Temmuz gecesini anlattı! Erdoğan’a çelik yelek giydirip..
İstanbul AK Parti Milletvekili Metin Külünk, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını kitabında anlattı. Külünk, Erdoğan’ın, o gece alçak uçuş yapan F-16’lar için kendilerini uyardığını açıkladı.
15 Temmuz gecesini anlattı! Erdoğan’a çelik yelek giydirip.. 15 Temmuz gecesini anlattı! Erdoğan’a çelik yelek giydirip.. 15 Temmuz gecesini anlattı! Erdoğan’a çelik yelek giydirip..

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Haber Ajanda Yayınları'ndan çıkan “Dedi ki… Bombalayacaklar!” adlı kitabında 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi gecesine ait çarpıcı ve yeni bilgiler paylaştı.

Kitabında, darbe gecesi ailesiyle helalleştikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığını belirten Külünk, telefonu açan koruma müdürüne “Cumhurbaşkanımızı çelik yeleksiz getirmeyin!” telkininde bulunmuş.

Erdoğan'ın İstanbul'a geldiği bilgisini alan Külünk hemen Atatürk Havalimanı'na yöneliyor. Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a iniş yaptığı uçağa kadar giderek yanına çıkıyor ve halkın onu beklediğini söylüyor. Daha sonra otomobiline binen ve yaşanan gelişmeler ışığında havada alçak uçuş yapan F-16'ları kasteden Cumhurbaşkanı hızlı davranmaları için Külünk'e şöyle diyor: bombalayacaklar!

PARALEL ERDOĞAN'IN MESELESİ DİYENLERE ELEŞTİRİ

Kitabında İlker Başbuğ'un tutuklanması da dahil olmak üzere 17-25 Aralık, Hrant Dink cinayeti, Uludere faciası, Suriye'de Türk uçağının düşürülmesi, Rus uçağının düşürülmesi, dershaneler, 7 Şubat MİT krizini de 15 Temmuz hazırlığı olarak belirten Külünk yine bu süreçte“Paralel Erdoğan'ın şahsi meselesidir” diyenleri eleştiriyor.

ERDOĞAN YALNIZ BIRAKILDI

AK Partili vekilin can alıcı saptaması da şöyle: “Bu süreçte Erdoğan yalnız bırakıldı” Kitapta, “FETÖ bağlantısı olan kim olursa olsun temizlenmelidir mi diyorsunuz?” sorusuna da şu yanıtı veriyor: “Partimizin içinde ya da dışında bu mücadeleyi sulandırmaya, çomak sokmaya çalışan herkesle gerekli şekilde mücadele yapılmaktadır ve yapılacaktır.”

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