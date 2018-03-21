21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:34Güneş 07:00Öğle 13:17İkindi 16:41Akşam 19:23Yatsı 20:43
    • 22°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 117.338 0.78
  • Altın: 167,264 0.85
  • Dolar: 3,9335 0.05
  • Euro: 4,8328 0.33

Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk kime satıldı, yeni sahibi kim?

»
Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk kime satıldı, yeni sahibi kim?
Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk'ün yeni sahibi kim oldu? Doğan Medya Grubu bünyesindeki yayın organlarının tamamı Demirören Medya Grubu'na satıldı... İşte yeni sahibi
Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk kime satıldı, yeni sahibi kim? Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk kime satıldı, yeni sahibi kim? Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk kime satıldı, yeni sahibi kim?

Doğan Medya Grubu bünyesindeki yayın organlarının tamamı Demirören Medya Grubu'na satıldı... 1 milyar 250 milyon liralık satış sonrası Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk'ün yeni sahibi Erdoğan Demirören oldu...

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Medya Grubu bünyesindeki tüm yayın organları ile Türkiye'nin en büyük medya dağıtım şirketi Yaysat satıldı... Demirören Medya Grubu Türkiye'nin en büyük medya grubu oldu...

1 MİLYAR 250 MİLYON DOLAR: Doğan Medya Grubu içindeki Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk televizyonları başta olmak üzere tüm gazete, dergi ve televizyonlar ile dağıtım şirketi YAYSAT, 1 milyar 250 milyon dolar karşılığında Demirören Medya Grubu'na satıldı...

KRİTİK GÖRÜŞME ANLAŞMAYLA BİTTİ: Yıldırım Demirören ile Aydın Doğan'ın avukatlarıyla birlikte katıldıkları son toplantıdan anlaşma çıktı. Anlaşmaya göre, Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile CNN Türk ve Kanal D televizyonları, Doğan Burda dergi grubu ile Türkiye'nin en yaygın gazete dağıtım ayı YAYSAT'ın da satış paketinin içinde olduğu öğrenildi. 

EN BÜYÜK MEDYA GRUBU OLDU: Milliyet ve Vatan gazetelerini bünyesinde barındıran Demirören Medya Grubu, yeni alımlarda birlikte medya sektörünün en büyüğü haline geldi...

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk kime satıldı, yeni sahibi kim?Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk kime satıldı, yeni sahibi kim?Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk'ün yeni sahibi kim oldu? Doğan Medya Grubu bünyesindeki yayın organlarının tamamı Demirören Medya Grubu'na satıldı... İşte yeni sahibi
Deniz Bölükbaşı kimdir, kaç yaşındaydı, memleketi neresi?Deniz Bölükbaşı kimdir, kaç yaşındaydı, memleketi neresi?Bugün hayatını kaybeden eski diplomat ve siyasetçi Deniz Bölükbaşı kimdir, kaç yaşındaydı, neden hayatını kaybetti, memleketi neresiydi? İşte Deniz Bölükbaşı'yla ilgili tüm merak edilenler..
Dağdan toplanan burlumbuş otu hangi hastalıklara iyi gelir?Dağdan toplanan burlumbuş otu hangi hastalıklara iyi gelir?Madımak, yemlik, çıtlık, dedesakalı gibi burlumbuş adlı ota rağbet de yıldan yıla artıyor. Burlumbuş otu nedir, nerelerde bulunur? Burlumbuş otu hangi hastalıklara iyi gelir? Tüm bu soruların cevabı haberimizde..
Kaman ceviz fidanı dikiminin püf noktasıKaman ceviz fidanı dikiminin püf noktasıKaman ceviz fidanı dikiminde püf noktası, fidanın aşılı ve sertifikalı olması ile yerinin derin ve geniş kazılmasıdır. Ceviz fidanı kökleri toprağa yatay değil, dikey geliştiğinden, dikim yerinin derinlemesine yumuşak olması çok önemlidir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel ilk 11'ler, kadroda kimler var?Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel ilk 11'ler, kadroda kimler var?Tüm Türkiye'nin merakla beklediği dev derbi için nefesler tutuldu. Artık kritik karşılaşmaya saatler kaldı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'lerinde kimler var, derbiyi kim kazanır? İşte detaylar..
Altınköy ve Altınköy Müzesi 15 Mart’ta açılıyorAltınköy ve Altınköy Müzesi 15 Mart’ta açılıyorAltındağ’daki Altınköy ve Altınköy açık hava müzesi ne zaman açılıyor? Altınköy’de neler var? Altınköy nerde, Altınköy'e nasıl gidilir? Altınköy ve Altınköy açık hava müzesi 15 Mart'ta açılıyor. 15 Mart'tan itibaren Altınköy'ü ziyaret edebilirsiniz.
  • Regaip kandilinde nasıl dua ve ibadet edilir, hangi güne denk geliyor?08 Mart 2018 Perşembe 14:06
  • Taşeron işçilere sınavda neler sorulacak, sınav konuları neler?23 Şubat 2018 Cuma 12:45
  • Taşeron kadro sınav sonuçları, taşeron kadro listesi ne zaman açıklanacak?22 Şubat 2018 Perşembe 15:51
  • 300 koyun desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?22 Şubat 2018 Perşembe 14:32
  • Ülkücülük nedir, kimlere Ülkücü denir?22 Şubat 2018 Perşembe 14:29
  • Ozan Arif kimdir, gerçek adı ne, memleketi neresi?22 Şubat 2018 Perşembe 14:25
  • MEB sözleşmeli 20 bin öğretmen atamaları başladı mı, en çok kontenjan hangi bölüme ayrıldı?22 Şubat 2018 Perşembe 14:21
  • 2018 AÖL 2.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak, AÖL sınav takvimi belli oldu mu?22 Şubat 2018 Perşembe 14:18
  • Çocuklar Duymasın dizisi bitecek mi, final mi yapacak?22 Şubat 2018 Perşembe 14:16
  • Çukur dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?22 Şubat 2018 Perşembe 14:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri