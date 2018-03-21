Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk kime satıldı, yeni sahibi kim?

Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk'ün yeni sahibi kim oldu? Doğan Medya Grubu bünyesindeki yayın organlarının tamamı Demirören Medya Grubu'na satıldı... İşte yeni sahibi

Doğan Medya Grubu bünyesindeki yayın organlarının tamamı Demirören Medya Grubu'na satıldı... 1 milyar 250 milyon liralık satış sonrası Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk'ün yeni sahibi Erdoğan Demirören oldu...

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Medya Grubu bünyesindeki tüm yayın organları ile Türkiye'nin en büyük medya dağıtım şirketi Yaysat satıldı... Demirören Medya Grubu Türkiye'nin en büyük medya grubu oldu...

1 MİLYAR 250 MİLYON DOLAR: Doğan Medya Grubu içindeki Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk televizyonları başta olmak üzere tüm gazete, dergi ve televizyonlar ile dağıtım şirketi YAYSAT, 1 milyar 250 milyon dolar karşılığında Demirören Medya Grubu'na satıldı...

KRİTİK GÖRÜŞME ANLAŞMAYLA BİTTİ: Yıldırım Demirören ile Aydın Doğan'ın avukatlarıyla birlikte katıldıkları son toplantıdan anlaşma çıktı. Anlaşmaya göre, Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile CNN Türk ve Kanal D televizyonları, Doğan Burda dergi grubu ile Türkiye'nin en yaygın gazete dağıtım ayı YAYSAT'ın da satış paketinin içinde olduğu öğrenildi.

EN BÜYÜK MEDYA GRUBU OLDU: Milliyet ve Vatan gazetelerini bünyesinde barındıran Demirören Medya Grubu, yeni alımlarda birlikte medya sektörünün en büyüğü haline geldi...