21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması

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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gazetecilerin yerli otomobile ilişkin sorularını yanıtladı.

Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışmasının bitmek üzere olduğunu belirten Özlü "Bir CEO ataması yapacağız. Bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz" dedi. 

TÜİK HESAPLAMALARINA AVRUPA STANDARDI GELİYOR

Bakan Özlü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sanayi üretim endeksi hesaplamalarında değişiklik yapmasının nedeninin sorulması üzerine, de “Onu TÜİK’e sorsanız daha iyi. TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getiriyor.  Hesaplama yöntemlerimiz Avrupa Birliği standartlarında olacak" dedi.

Bakan Özlü, 2018 yılı büyüme tahmini ve sanayide ne gibi gelişmelerin olacağının sorulması üzerine, “2018’de büyüme devam edecek. Orta vadeli planda bir büyüme hedefimiz var. Ama 2018 için de bunun üzerinde bir büyüme bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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