Raid Salah'a özgürlük yolu göründü

Filistin'in Hayfa kentinde bulunan işgal rejimi Sulh Mahkemesi, İslami Hareket Başkanı Şeyh Raid Salah'ın şartlı olarak serbest bırakılması için avukatlarının yaptığı başvuruyu kabul etti.

Avukat Halid Zebarika, mahkemenin Şeyh Raid Salah'ın Ummu'l-Fahm'daki kendi evinde değil Kefer Kuna'daki bir evde ev hapsine çıkmasını kabul ettiğini, Şeyh Raid Salah'a elektronik kelepçe takılabileceğini ve kendisine eşlik edecek gözetmen kişiler tayin edilebileceğini söyledi.

Quds Press Haber Ajansı'na konuşan Zebarika, cezaevleri idaresindeki sorumlu subayın beş gün içinde Şeyh Raid Salah'ın serbest kaldıktan sonra uyması gereken şartlarla ilgili bir rapor hazırlayacağını bildirdi.

Avukat Zebarika, mahkemenin 26 Mart'ta yapacağı duruşmada Şeyh Raid Salah'ın serbest bırakılma şartlarıyla ilgili nihai kararını vereceğini açıkladı.

İşgal mahkemesi dün (20 Mart Salı) Şeyh Raid Salah'ın şartlı serbest bırakılması başvurusunu görüşmek üzere toplanmıştı.

Şeyh Raid Salah'ın avukatlarının ev hapsi için üç belde önerdiklerini ve bu beldelerin Kefer Kuna, Tar'an ve Kefer Menda olduğu ifade edildi.

İşgal güçleri Şeyh Raid Salah'ı geçen yıl Ağustos ayında Ummu'l-Fahm kentindeki evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.