Rusya'ya kritik çağrı! 'Acilen görüşmemiz lazım'

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya’da yapılacak Dünya Kupası'nı izlemeye gidecek İngilizlerin güvenliğinin bir sorun haline geldiğini söyledi.

Johnson, İngiliz Parlamentosunda Dışişleri Komisyonu üyelerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Çifte ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesinin ardından ilişkilerin krize girdiği Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası'yla ilgili bir soru üzerine Johnson, bu ülkenin sınır dışı etme kararı aldığı İngiliz diplomatlardan birinin, İngiliz taraftarlarının güvenliğinden sorumlu olduğunu söyledi.

Johnson, "İngiltere’nin Rusya’daki İngiliz taraftarların güvenliğine yardım etme kabiliyetine bundan daha fazla zarar verecek bir şey hayal edilemez. Burada bir sorun var. Rusya’nın FIFA sözleşmesi gereği taraftarlarımızın güvenliğiyle ilgili sorumluluklarını nasıl yerine getireceği ile ilgili acil bir görüşme yapmamız gerekiyor ve bunu kesinlikle yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Putin'e Hitler benzetmesi

Bir milletvekilinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonunu Adolf Hitler’in 1936 Olimpiyatları'na yaptığı gibi “halkla ilişkiler” amaçlı kullanacağını öne sürmesi üzerine de Johnson, "Evet, 1936 ile yapılan kıyaslama bence kesinlikle doğru." dedi.

Bununla birlikte Johnson, İngiliz milli takımının dünya kupasına katılmamasının gündemde olmadığını söyledi.

Johnson, Dünya Kupası maçlarını izlemek amacıyla Rusya’ya vize başvurusunda bulunan İngiltere vatandaşlarının sayısının ise dramatik ölçüde düştüğünü belirtti. Johnson, bir önceki Dünya Kupası'na giden İngilizlerin sayısının 94 bin olduğunu, bu kupa için ise şu ana kadar sadece 24 bin başvuru yapıldığını kaydetti.