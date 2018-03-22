22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Büyük operasyon başladı

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Büyük operasyon başladı
Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerine bağlı 12 köy, 4 mahallede 22 Mart Perşembe gününden itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Büyük operasyon başladı Büyük operasyon başladı Büyük operasyon başladı

Bitlis Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar nedeniyle 22 Mart saat 00.01 Perşembe gününden itibaren ikinci bir emre kadar Tatvan ve Mutki ilçelerine bağlı 12 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üzümlü, Anadere, Sungurlu, Külbastı, Odabaşı, Teknecik, Sallıca, Boblesür, Dönertaş köyleri ile Kömürlü ve Aktoprak Mahallesi bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 22 Mart 2018 Perşembe günü saat: 00.01'den itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR...

Açıklamada, Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapaklı, Küllüce, Koyunlu köyleri ile Andıç ve Yumurta mahallelerinde de 22 Mart 2018 Perşembe günü saat 00.01'den itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi.

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