Mehmetçik hazırlıklara başladı! Dicle Kalkanı geliyor

Afrin’i PKK işgalinden kurtaran Mehmetçik, Irak’ta ikinci Kandil haline gelen Sincar için hazırlığa başladı.

Dün hava operasyonlarında 38 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Irak yönetimi “PKK’yla mücadele etme” sözünü yerine getiremezse, Türkiye, Dicle çevresini temizleyecek yeni bir harekat başlatacak.

ABD tasarımı terör koridorunun batı ucu, Afrin’in PKK’dan temizlenmesiyle tamamen çöktü. Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerin kabusu olan Mehmetçik, küresel taşeronları imha etmek için Fırat’ın iki yanını da Dicle havzasını da aynı anda gözlüyor. Fırat Kalkanı Harekâtı’nın son evresinde Münbiç’teki PKK’lıları korumak için TSK destekli ÖSO’nun önüne zırhlı araçlarıyla bariyer olan ABD, teröristleri o bölgeden çekme konusunda sözünde durmazsa devreye yine ‘silah’ girecek. Ankara ile Washington arasında Münbiç’e ilişkin temaslardan bir sonuç alınamaması halinde yeni bir operasyona kesin gözüyle bakılıyor. Fırat’ın batısında teyakkuz hali sürerken Dicle kıyısında da hava günden güne ısınıyor. Türkiye’yi güney komşularından koparmaya yönelik terör kuşağının doğu ayağında DEAŞ bahanesiyle Sincar’a yerleştirilen PKK’nın varlığı, Zeytin Dalı nedeniyle bir süredir rafa kaldırılmış ‘Dicle Kalkanı’nı yeniden masaya getirebilir. Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik kapsamlı harekât ihtimali giderek daha da büyüyor.

SİNCARLILARI KOVDULAR

PKK, 2014 Ağustos’unda DEAŞ bahanesiyle işgal ettiği Sincar’dan (Şengal) halen çekilmedi. Bağdat yönetimi ve Musul İl Meclisi’nin yaptığı çağrıları da gözardı eden örgüt, Irak kuzeyinde yeni bir Kandil yapmak için uğraş verdiği bölgede, yerel halkı da evlerinden sürdü. Yüzbinlerce Ezidi, Türkmen, Kürt ve Arap, PKK baskısından ötürü Irak’ın değişik bölgelerine göç etmek zorunda kaldı. Suriye kuzeyindeki davranış biçiminin aynısını Irak’ta da sergileyen teröristler, halkın evlerine dönmesine izin vermiyor.

SURİYE’DEN SONRA IRAK

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül 2017’deki referandum hamlesi, Ankara-Bağdat-Tahran üçgeninin aldığı tedbirlerle hükümsüz kalmış, Suriye kuzeyi ile Irak kuzeyini aynı çatıda birleştirip iki ülkeyi de bölecek ABD-İsrail projesi büyük darbe yemişti. Bağdat ile Ankara, referandum sürecinde Erbil’e gözdağı için Silopi’de ortak askeri tatbikata imza atmış ve Türkiye, bölücü girişimlere yönelik Dicle Kalkanı’nın her an başlayabileceği mesajını vermişti. Suriye’deki cephenin ısınması, o dönem doğudaki askeri hareketliliğin bir süre durgunlaşmasına yol açtı. Ancak Zeytin Dalı’ndaki 2 aylık süreçte Afrin’in PKK’dan temizlenmesi, Dicle Kalkanı’nın önündeki tüm engelleri de kaldırmış oldu.

HEM BÖLGE HEM OVAKÖY

Türkiye-Irak sınırındaki teröristleri temizleme amaçlı başlaması beklenen harekâtla, başta Duhok ve Zaho olmak üzere Musul’un kuzeyindeki kuşağın çembere alınması öngörülüyor. Operasyon, Irak’a açılan tek kapı olan Habur’a alternatif kurulacak Ovaköy’ü de güven altına alacak. Dicle Kalkanı, Bağdat’a kadar gidecek Ovaköy hattının güvenliğini Musul’a dek sağlamakla birlikte Sincar’ı da PKK’dan temizleyecek. Türkmen kenti Tel Afer’in yakınındaki Sincar konusunda Bağdat yönetiminin askeri adım atmakta gecikmesi halinde Ankara, kendi göbeğini kendisi kesecek.

BAŞİKA’DA EĞİTİLDİLER

Operasyon, Suriye PKK’sına Erbil üzerinden yardım götüren ABD’ye de büyük darbe indirecek. Irak-Suriye sınırındaki Semelka ve Yarube kapıları, harekât gerçekleştiği takdirde TSK kontrolüne girecek. Dicle Kalkanı’na katılıp Türk askerine eşlik edecek yerel unsurların ise 2015 yılından beri Musul yakınındaki Başika Üssü’nde eğitilmekte olan Haşdi Vatani (Musul Muhafız Ordusu) güçleri olması bekleniyor.

Yeni Şafak