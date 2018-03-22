22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Örgüt görüşmelerinde eski istihbaratçı yöntemi

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FETÖ üyeliğinden aranan eski Erzurum Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız, gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda Ankara’da yakalandı.
Örgüt görüşmelerinde eski istihbaratçı yöntemi
Örgüt görüşmelerinde eski istihbaratçı yöntemi Örgüt görüşmelerinde eski istihbaratçı yöntemi Örgüt görüşmelerinde eski istihbaratçı yöntemi

Ailesiyle birlikte gaybubet evinde saklanan Yıldız’ın, örgüt görüşmelerinde ses ve görüntü takibine takibe takılmamak için seçtikleri yerler dikkat çekti. Yıldız’ın örgüt üyeleriyle hamam, kebapçı gibi yerlerde toplandıkları belirtildi.

PARA AKIŞI DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan Yıldız, gaybubet evlerine yönelik operasyonda Ankara’da önceki gün yakalandı. Yıldız, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ailesiyle birlikte kaldığı belirlenen gaybubet evinde gözaltına alındı. Aranmasına karşın Yıldız’ın lüks bir sitede nasıl kalabildiği sorusu örgütün kendi içinde para ve himmet akışını sürdürdüğü şeklinde yorumlandı.

ESKİ İSTİHBARATÇI YÖNTEMİ

Örgüt görüşmelerinin düzenledikleri yerler ise dikkat çekti. Ses ve görüntü gibi teknik takibe takılmamak için örgüt elemanlarının hamamda toplandıkları belirtildi. Bu yöntem ise eskiden beri kullandığı özellikle özel görüşmelerin yapıldığı yerlerde kamufle amaçlı kullanıldığı bildirildi.

Yeni Şafak

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