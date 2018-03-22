22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Medyada dev satın alma! Görüşmelere başlandı

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Doğan Holding, Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda Demirören Medya Grubu ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Medyada dev satın alma! Görüşmelere başlandı
Medyada dev satın alma! Görüşmelere başlandı Medyada dev satın alma! Görüşmelere başlandı Medyada dev satın alma! Görüşmelere başlandı

Yapılan açıklamada finansal borçlar indirildikten sonra satışın 890 milyon dolar değer üzerinden yapılması konusunda görüşüldüğü bildirildi.

Doğan Holding, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren ortaklıklarının borçların arındırılmasıyla 890 milyon dolar bedelle Demirören Holding'e satılması için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Konuya ilişkin Doğan Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şirketimizin aralarında Yaysat, Posta, Fanatik, DHA, Doğan TV Holding, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet ve D Smart'ın da bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.1 milyar dolar işletme değerinden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden, Demirören Holding ile görüşmelere başlanmıştır."

Doğan Medya'nın Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'in yönetim kurulu başkanı olduğu Demirören Holding'e satılışı, Türkiye tarihinin en büyük medya sahipliği değişimi olarak ifade ediliyor.

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