22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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ABD’den Türkiye’ye kritik ziyaret! İşte o çok konuşulacak teklif

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Büyükelçi Kaidanow’un 31 Mart’ta Türkiye’ye yapması beklenen ziyarette, Türkiye’ye Patriot füze sistemleri teklifi sunulacak.
ABD’den Türkiye’ye kritik ziyaret! İşte o çok konuşulacak teklif
ABD’den Türkiye’ye kritik ziyaret! İşte o çok konuşulacak teklif ABD’den Türkiye’ye kritik ziyaret! İşte o çok konuşulacak teklif ABD’den Türkiye’ye kritik ziyaret! İşte o çok konuşulacak teklif

Türkiye'nin Rusya'dan satın almak için anlaşma imzaladığı S-400 füze savunma sistemlerine karşı Washington yönetimi kendi teklifini bu ay sonunda Ankara'ya sunacak.

Üst düzey Amerikalı diplomat, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda askeri ve diplomasi ilişkiler departmanından sorumlu Büyükelçi Tina Kaidanow'un, Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Türk-Amerikan Savunma Endüstrisi Diyalogu kapsamında gerçekleşecek ziyarette, Amerikan tarafı S-400'lere alternatif olarak Patriot tipi füze savunma sistemlerini içeren bir teklif verecek. Sabah'tan Ragıp Soylu'ya konuşan ABD'li yetkili, kendi tekliflerinden umutlu olduklarını, ziyaretin zamanlamasının ise bu açıdan çok iyi olduğunu belirtti.

Türk yetkililer geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklamalarda Türkiye'nin S-400'e olan ilgisini ana nedeni olarak ABD Kongresi'nin çıkarttığı zorlukları göstermişti. Amerikalı yetkili, Trump yönetiminin silah satışlarını bir dış politika aracı haline getirdiğini, dolayısıyla artık Kongre'den silah satışlarının kolayca geçmesi için çalışacaklarını vurguladı. Bir Türk diplomat ise, ziyaretin 31 Mart'ta gerçekleşeceğini belirtti.

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