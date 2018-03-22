Trabzon'un Maçka ilçesinde bir aracı kovalayan polis ekip otosu dereye uçtu. İlk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit olurken, bir polis memur ise dere sularında kayboldu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "gece saat 01.45'te Maçka ilçemizin Çatak mevkiinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli üç polis memurumuzun görev ifası sırasında içerisinde bulundukları resmi aracın dereye uçması sonucu, bir personelimiz şehit olmuş, bir personelimiz hafif yaralı olarak kurtulmuş, bir personelimiz ise akıntıya kapılmış olup kayıp durumdadır. Kayıp polis memurumuzun arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Trabzon Maçka'dan acı haber! 1 polis şehit oldu, 1 polis kayıp...
Trabzon'un Maçka ilçesinde şüpheli bir aracı takibe alan polis ekibi dereye uçtu. Kazada 1 polis şehit oldu. Bir polis ise kayboldu. Yaralı bir polis ise tedavi altına alındı.
Trabzon'un Maçka ilçesinde bir aracı kovalayan polis ekip otosu dereye uçtu. İlk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit olurken, bir polis memur ise dere sularında kayboldu.
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Trabzon Maçka'dan acı haber! 1 polis şehit oldu, 1 polis kayıp...Trabzon'un Maçka ilçesinde şüpheli bir aracı takibe alan polis ekibi dereye uçtu. Kazada 1 polis şehit oldu. Bir polis ise kayboldu. Yaralı bir polis ise tedavi altına alındı.
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