22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Afrin'de bilinmeyen 4 aşamalı plan ortaya çıktı

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Türkiye, Afrin ve çevresi için dünyaya örnek olacak 4 aşamalı huzur planını devreye alıyor.
Afrin'de bilinmeyen 4 aşamalı plan ortaya çıktı
Afrin'de bilinmeyen 4 aşamalı plan ortaya çıktı Afrin'de bilinmeyen 4 aşamalı plan ortaya çıktı Afrin'de bilinmeyen 4 aşamalı plan ortaya çıktı

Teröristlerden temizlenen Afrin'de Mehmetçik şimdi de huzur ve güven ortamının sağlanması için alarmda. 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, önceki gün Afrin'e giderek ÖSO grupları ile toplantı yaptı. Toplantıda, TSK'nın sivil hassasiyetini vurgulayan Temel, huzur ve güven ortamının tesis edilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine operasyon sırasında oluşan maddi zararın tespiti için çalışma başlatıldı. PYD ve YPG tarafından talan edilen mallarla bazı ÖSO askerlerinin ganimet olarak el koyduğu sivillere ait eşyaların tek tek belirleneceği duyuruldu. Korgeneral Temel, Afrin'de AFAD tarafından yürütülen insani yardım faaliyetlerini de yerinde inceledi. Genelkurmay Başkanlığı da sosyal medyadan, yeniden sivil halkın dönüşlerine açılan Afrin ilçe merkezinden görüntüler yayımladı. "Afrin bugün daha huzurlu" denilen görüntülerde, Türk askerinin aldığı güvenlik önlemleri yer aldı. Mehmetçik'in gelişiyle huzura kavuşan ilçe sakinlerinin yüzü de artık gülüyor. Dün de 9 köyde 18 terörist, halk tarafından TSK'ya teslim edilirken operasyonun 61'inci gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 698'e yükseldi. Sincar'da da iki gün içinde 38 terörist öldürüldü.

HALKIN UMUDU TERÖRİSTLERİN KABUSU OLDULAR

Terör örgütü YPG/ PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin ilçe merkezi ile belde ve köyleri örgütün işgalinden kurtaran Mehmetçik, terörden temizlenen alanlarda güvenlik ve asayişi de sağlıyor.

AŞAMALI HUZUR PLANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,"Afrin'i yaşanabilir hale getirecek tüm adımları atacağız" direktifinden sonra harekete geçen Türkiye, Afrin ve çevresi için dünyaya örnek olacak 4 aşamalı huzur planını devreye alıyor. İşte planın detayları:

1 Afrin'in yönetimi için bölge sakinlerinden Kent Konseyi kurulacak.

2 Afrin'in bir daha terör örgütlerinin oyun sahasına dönüşmemesi için güvenlik teşkilatı kurulacak. 25 bin kişilik güvenlik timinin eğitimine kadar bu görevi TSK üstlenecek. Afrin emniyeti hem asayişi temin edecek hem de terörist sızmalara karşı eğitilecek

3 Altyapı eksiklikleri hızla tamamlayacak. Şehre su veren kaynaklardaki arızalar giderilecek. Teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği okul ve hastaneler onarılacak. Halka gıda yardımı yapılacak.

4 Ev ev nüfus sayımı yapılacak. Bu sayım, siyasi geçiş dönemine hazırlık niteliği de taşıyacak.

Sabah

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