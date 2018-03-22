22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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YPG'de Menbiç paniği! Oraya çekilecekler

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YPG'de Menbiç paniği! Oraya çekilecekler
Zeytin Dalı Harekâtı’nda operasyonun 58’inci gününde Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasıyla ilk hedefe ulaşıldı. Ancak Afrin’de kontrolün sağlanması için kritik önemde olan Tel Rıfat bölgesinde operasyon sürüyor.
YPG'de Menbiç paniği! Oraya çekilecekler YPG'de Menbiç paniği! Oraya çekilecekler YPG'de Menbiç paniği! Oraya çekilecekler

TSK ve ÖSO, Afrin’deki bombalı tuzakları temizlerken rejim güçlerinin de bulunduğu Tel Rıfat’a operasyona hazırlanıyor. Rus askerlerinin bölgeden çekildiği belirtilirken sonraki hedefin ise Menbiç olduğu kaydediliyor.

YPG'de Menbiç paniği

YPG’nin de Fırat’ın batısında direnemeyeceğini bildiği için nehrin doğusunda önlem almaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda operasyonun 58’inci gününde Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasıyla ilk hedefe ulaşıldı. Ancak Afrin’de kontrolün sağlanması için kritik önemde olan Tel Rıfat bölgesinde operasyon sürüyor. Güvenlik kaynakları, bir yandan ilçe merkezinin ve çevresinin gizlenmiş teröristler ile bombalı tuzaklarından temizlenmesi için arama tarama çalışmaları devam ederken Tel Rıfat bölgesinin kontrol altına alınması için operasyonların süreceğini vurguladı. Tel Rıfat bölgesindeki Rus askerlerinin bulundukları noktalardan çekildiğini ifade eden kaynaklar, şu anda rejim güçlerinin burada olduğunu bildirdi. Önceki gece rejim güçleri ile TSK ve ÖSO arasında küçük çaplı çatışmaların da yaşandığını dile getiren kaynaklar, TSK’nın bu bölgenin de tümüyle kontrol altına alınması için kararlı olduğunun altını çizdi. Tel Rıfat’ın alınmasıyla Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı tamamen birleştirilmiş olacak. Bu hattın güvenliği için Tel Rıfat’ın kontrolünün şart olduğunu belirten kaynaklar, masada ise Rusya ile sürekli görüşme yapıldığını belirtti. TSK’nın operasyonun tamamlanması için kararlılığa sahip olduğu vurgusu yapılırken krize neden olmadan rejim güçlerinin de bölgeden ayrılması isteniyor.

Kobani'ye çekilecekler

Stratejik önemdeki Tel Rıfat bölgesinde tam kontrol sağlanmasının ardından hedefin Menbiç olduğunu belirten kaynaklar, terör örgütü YPG/PKK’nın Afrin’den sonra Kobani’ye çekildiğine işaret etti. Teröristlerin Menbiç’te göstermelik bir direniş sergilemesinin öngörüldüğünü bildiren kaynaklar, TSK’nın çok kısa sürede burada kontrolü sağlayabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti. Teröristlerin Afrin’den sonra büyük bir çöküş yaşadığını kaydedilirken, Fırat Nehri’nin batısında da uzun süre direnemeyeceklerini fark ettikleri belirtildi. Menbiç’in ABD ile anlaşma yapılsın ya da yapılmasın kısa sürede teröristlerden arındırılacağı öngörüsünü paylaşan kaynaklar, terör örgütünün Fırat’ın doğusuna çekilerek Kobani ve bölgesini savunma kararı aldığının değerlendirildiğini ifade etti.

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