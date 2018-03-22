22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Çavuşoğlu açıkladı! Bugün görüşecekler

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Çavuşoğlu açıkladı! Bugün görüşecekler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Menbiç'teki YPG varlığına dair ABD ile bir model üzerinde anlayışa varıldığını belirtti.
Çavuşoğlu açıkladı! Bugün görüşecekler Çavuşoğlu açıkladı! Bugün görüşecekler Çavuşoğlu açıkladı! Bugün görüşecekler

Çavuşoğlu, modelin uygulanmaması durumunda Fırat'ın doğusuna operasyon yapılabileceğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ABD Başkanı ile görüşecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk oldu. AFrin'deki son durumu anlatan Çavuşoğlu, "Afrin, Afrinlilerindir. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İnsanların geri dönmelerini desteklememiz gerekiyor" dedi.

YAĞMALAMA OLAYLARI

Çavuşoğlu, Özgür Suriye Ordusu milisleri tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen yağmalama olaylarına ilişkin, "Yağmalama yok" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Yağma ve kötü muameleye karşıyız. ÖSO da bu konuda dikkatli. Asıl yağmayı YPG/PKK yaptı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü herkesten fazla destekliyoruz" şeklinde konuştu.

ABD İLE MENBİÇ GÖRÜŞMELERİ

Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılan üçlü görüşmeye ilişkin, "Gizli bir şey yok, Türkiye'nin haklarını savunuyoruz. Milletimiz bize güvenmiş yetki vermiş" ifadelerini kulllandı. 

Çavuşoğlu Menbiç'e ilişkin "İlk aşamda YPG buradan çıkacak. Daha sonra Türkiye ve ABD orada bulunacak. İkinci aşamada oranın güvenliğinin ve yönetiminin belirlenmesi. Çerçeve budur. Daha sonra başka yerlerde de bu model uygulanacak" açıklamalarını yaptı. 

ABD'de Dışişleri Bakanlığı'ndaki görev değişimi için Çavuşoğlu, "Diplomasiyi sürdürerek bir yakınlaşma sağladık. Yeni gelecek Bakan da anı anlayış içinde olacaktır. Sonuçta ABD yönetiminin burdaki tutumu önemli" değerlendirmelerinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD Başkanı ile görüşecek" dedi.

FIRAT'IN DOĞUSU İÇİN HAREKAT YAKIN MI?

Dışişleri Bakanı, "Eğer Münbiç modeli başarılı bir şekilde uygulanırsa buna gerek kalmaz. Plan uygulanmazsa geriye yapılacak tek bir şey var o da teröristlerin yok edilmesi. Bu sadece Fırat'ın doğusu için değil Irak için de geçerli. Buradaki PKK'nın mevcudiyetinden en çok onlar rahatsız. PKK Kuzey Irak'taki Kürtler için de bir tehdittir" şeklinde konuştu.

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