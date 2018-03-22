Çalımbay: G.Saray maçı için tek korkumuz...

Ligde bundan sonraki sürecin kritik olduğunun altını çizen Çalımbay, "Ligde gerek alt sıralarda gerekse üst sıralarda herkesin bir hedefi var. Bu anlamda milli aranın ardından Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma bizim için çok önemli. Zor maç. Her iki takım için de zor. Bizim tek korkumuz sakatların yetişememesi" dedi.

Çalımbay, "Bizimle birlikte Avrupa'yı hedefleyen takım sayısının fazla olması rekabeti kızıştırıyor. Bu anlamda kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Galatasaray ile başlayan zorlu süreçten başımız dik çıkarak sezon sonunda Avrupa'da olmak istiyoruz" diye konuştu.

Bu arada bordo-mavili oyuncular, yarın Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacaklar.