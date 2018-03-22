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Dwight Howard'ın gecesi! 32 sayı 30 ribaunt!

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Dwight Howard'ın gecesi! 32 sayı 30 ribaunt!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 111-105 yenen Charlotte Hornets'in pivotu Dwight Howard, 32 sayı ve 30 ribauntla "double double"a imza attı.
Dwight Howard'ın gecesi! 32 sayı 30 ribaunt! Dwight Howard'ın gecesi! 32 sayı 30 ribaunt! Dwight Howard'ın gecesi! 32 sayı 30 ribaunt!

NBA'e 8 maçla devam edildi. Charlotte Hornets, Dwight Howard'ın 32 sayı, 30 ribauntluk performansıyla Brooklyn Nets deplasmanından 111-105 galip ayrıldı.

Howard, 2010-11 sezonunda bunu başaran Kevin Love'dan beri bir maçta 30 sayı ve 30 ribaunt barajlarını geçen ilk NBA oyuncusu oldu. Kemba Walker da 24 sayı, 6 asist, 5 ribauntla Howard'a eşlik etti.

Nets'te D'Angelo Russell 19, Caris LeVert 14, Spencer Dinwiddie ve Rondae Hollis-Jefferson 13'er sayı kaydetti.

- Play-off provasının galibi Cavaliers

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasındaki mücadeleyi, 132-129 ev sahibi Cavaliers kazandı.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 35 sayı, 17 asist, 7 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Kevin Love 23 sayı, 12 ribaunt, George Hill ise 22 sayıyla oynadı.

Doğu lideri Raptors'ta Kyle Lowry'nin 24 sayı, 7 asist, DeMar DeRozan'ın 21 sayı, 5 asist ve Jakob Poeltl'ın 17 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

- Ersan'dan 6 sayı, 5 ribaunt

Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın Memphis Grizzlies'ı 119-105 mağlup ettiği karşılaşmada, 6 sayı ve 5 ribaunt üretti.

Ev sahibi 76ers'ta Robert Covington, Dario Saric, J.J. Redick ve Marco Belinelli 15'er sayı attı. Ben Simmons ise 13 sayı, 9 asist, 7 ribauntla maçı tamamladı.

Grizzlies'te Deyonta Davis 16 sayı, 11 ribaunt ve Wayne Selden 18 sayıyla mücadele etti.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 132-129

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 119-105

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 105-111

Miami Heat-New York Knicks: 119-98

Chicago Bulls-Denver Nuggets: 102-135

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 120-127

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 96-92

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 98-90

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