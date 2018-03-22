'Türk Milli Takımı için oynamak istiyorum'

DHA'ya konuşan Wilbekin geçtiğimiz günlerde Türk pasaportunu aldığı haberlerinin çıkması üzerine konuşup, "Türk pasaportunun elime geçtiği yönündeki haberler asılsız. Daha pasaportumu almadım. Ancak Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, buna gönüllüyüm. Buna karşı bir eğilimim var. Çünkü, Türkiye'yi çok seviyorum. 3 yıldır buradayım. Darüşşafaka ve Türkiye benim için çok önemli değerler" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM DAHA İYİ OLACAK"

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Letonya ve İsveç'e mağlup olarak ikinci sıraya gerileyen Türk Milli Takımı ile ilgili de konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Türk Milli Takımı'nın şu ana kadarki halini başarılı buluyorum. Milli takımda olduğundan dolayı kaptanımız Furkan Aldemir ile bu konuları konuşma fırsatımız oluyor. Türkiye'nin son 2 maçı kazanması insanları şaşırtmaz. İyi bir durumdayız. Daha da iyi olacak Türkiye" şeklinde konuştu.