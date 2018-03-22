Orman müjdeyi verdi! Açıklayacağız

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, sözleşmesinin uzatılması beklenen Oğuzhan Özyakup ile ilgili bir sorun bulunmadığını, anlaşmanın kısa sürede açıklanacağını söyledi.

Beşiktaş'ta bu sezon boyu sık sık gündeme gelen kaptan Oğuzhan Özyakup'un sözleşme yenileme konusu yeniden sıcaklık kazanırken, siyah beyazlı yönetim bu konuda hiçbir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Oğuzhan'ın bir yere gitmesinin söz konusu olmadığını dile getiren yöneticilerden sonra başkan Fikret Orman da hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Fikret Orman şöyle dedi:

"Oğuzhan bizim evladımızdır. Bu konuda yapılan olumsuz dedikodulara kimse itibar etmesin. Ne para, ne de başka bir konuda bir uzlaşmazlık var. Zamanı geldiğinde imzalar atılır konu kapanır. Kaldı ki Oğuzhan da milli maç arasından sonra gerekli açıklamayı yapacaktır. Beşiktaş taraftarı bu konuda olumsuz düşünceye kapılmasın."